У Львові розглядають під забудову нову ділянку на території колишньої овочевої фабрики на вул. Тракт Глинянський. Зараз це землі сільськогосподарського призначення з найбільшим на цій території озером, площа якого понад 4 га. Там може постати новий комплекс житлових кварталів. Місцеві мешканці переживають за подальшу долю водойми. Мерія відстоює облаштування громадського простору з вільним доступом до озера всім охочим. Забудовник запевняє, що все буде саме так.

Озера приватизували разом з теплицями

Ще з радянських часів близько 120 га сільськогосподарських земель з чотирма ставками на вул. Тракт Глинянський, 152 були в користуванні радгоспу «Львівська овочева фабрика», а згодом ПАТ «Агрофірма «Провесінь». Ставки використовувалися як технічні водойми для поливу під час вирощування овочів. Агрофірма давно не функціонує, а на ці території поклали око забудовники. Частину території передали під забудову у 2012 році.

Тоді Львівська міськрада змінила ТзОВ «Провесінь-Агроінвест» цільове призначення майже 40 га, перевівши із земель сільськогосподарського призначення до земель житлової та громадської забудови. На орендованій землі забудовник зареєстрував право власності на об’єкт нерухомого майна (у тому числі один зі ставків) та збудував велике котеджне містечко та багатоповерхівки.

У приватних руках опинилися й три інші водойми на території колишньої овочевої фабрики, зокрема, найбільше озеро, площею понад 4 га. Право власності на два ставки зареєстроване на ПАТ «Агрофірма «Провесінь», а третє найбільше озеро – на ТзОВ «Тракт Інвест Груп». Про це повідомило управління екології та природних ресурсів ЛМР на запит уродженки Лисиничів, львів’янки Віри Чайки.

За даними з Держреєстру речових прав, львівська будівельна фірма «Тракт Інвест Груп» восени 2021 року отримала у власність теплично-овочевий комплекс площею понад 3 га на вул. Тракт Глинянський, 152. Підставою для реєстрації права власності став поділ майна та припинення спільної часткової власності. Влітку 2022 року ця фірма придбала ще один тепличний комплекс площею понад 3 га на цій території. Складовою частиною цього об’єкта нерухомості у держреєстрі вказаний ставок №3 (найбільше озеро площею понад 4 га).

Витяг з Державного реєстру речових прав (фото ZAXID.NET, клікніть на картинку, щоб збільшити)

Водойми природні, а не штучні

Віра Чайка не один рік переймається долею озер на вул. Тракт Глинянський. З її слів, щонайменше два з чотирьох озер є природнього походження і аж ніяк не викопані за радянських часів для потреб овочевої фабрики.

«Ця найбільша водойма не є технічна, як про це йдеться. Це водойма природнього походження, живиться з джерел у Винниківському лісі. Вона позначена на історичній карті 1850 року ще за Австрії, – наголошує уродженка Лисиничів, демоструючи копію архівної карти. – Усі ці водойми – одна екосистема».

Озера на вул. Тракт Глинянській на архівній карті (фото ZAXID.NET)

Жінка показує старі фотографії, згадує, що саме на цих озерах колись навчилася плавати. Вона переконана, що озера приватизували незаконно.

Наразі юридичний статус згаданих озер не до кінця зрозумілий. За інформацією управління екології ЛМР, усі водойми паспортизовані як водні об’єкти-ставки, а з іншого боку їх приватизували як технічні споруди, зокрема, і найбільше озеро площею понад 4 га. А відповідно до закону, водойма площею понад 3 га не може бути приватизована. Щодо законності приватизації цих озер ZAXID.NET скерував інформаційний запит в обласну прокуратуру, очікуємо відповіді.

Мешканці, з якими вдалося поспілкуватися ZAXID.NET, підтримують створення на озерах на вул. Тракт Глинянський рекреаційної зони. На їхню думку, ставки мають бути збереженні і як фонд питної води для Львова.

«Водні об’єкти мають бути у відкритому доступі. Мешканці хочуть щоб все відбувалося в правовому полі», –­ наголошує Віра Чайка. – Щоб не було як з озером у Винниках, де приватну власність оформили і ніхто без купи грошей туди не може зайти». З її слів, про це йшлося на зустрічі мешканців з директором департаменту міської агломерації Юрієм Лукашевським.

«Ми купили приміщення, в тому числі став»

«Ми купили в «Агрофірми «Провесінь» приміщення, розміщені на цій ділянці, які були приватизовані давно – парники, котельні, насосні станції (все, що має фундамент) і так само став», – розповідає власник львівської будівельної фірми «Тракт Інвест Груп» Андрій Жук.

За даними аналітичної системи YouControl, фірма зареєстрована два роки тому на його маму, львів’янку Ніну Жук. Статутний капітал компанії – 10 тис. грн. Андрій Жук також є власником та співвласником цілої низки інших будівельних фірм – «Марвел парк», «Марвел Девелопмент», «Тонні», «Ніаліт», «Парбудтех», «Обра констракшн груп».

Зонування проектної території (фото Андрія Жука)

Відповідно до концепції, яку розробив забудовник, на ділянці біля найбільшого озера він має намір звести багатофункціональний комплекс житлових кварталів з будинками для багатодітних сімей, будинком-інтернатом для літніх людей, багатоквартирними житловими будинками з підземними паркінгами, офісним, торговим, спортивно-розважальним центрами, а також з клінікою, дитячим садочком та школою. Будівництво втілюватимуть кількома чергами. При цьому забудовник готовий долучитися до фінансування проекту каналізування цілого мікрорайону.

Андрій Жук запевняє, що планує відкрити доступ до озера, яке ще з радянських часів загороджене залізобетонною стіною, облаштувавши там загальнодоступну відпочинкову зону.

Концепція забудови біля найбільшого озера (фото Андрія Жука, клікніть на картинку, щоб збільшити)

«Озеро залишається, – каже Андрій Жук. – Ми хочемо його гарно облагородити – спустити, почистити, зробити набережну, пішохідну зону, пляж, пірс, можливо, парк водних видів спорту. Буде вільний доступ до озера».

Наразі жодних рішень щодо забудови цієї території мерія Львова не приймала. Забудовник звернувся до міської ради про оренду перших 5 га біля озера для початку втілення проекту. Проект рішення розглядатимуть депутати на сесії.

Позиція мерії

Посадовці Львівської міськради відстоюють ідею облаштування на найбільшому озері на вул. Тракт Глинянський громадського простору. У мерії підтверджують, що частина озер на цій території – це природні водойми, вони відображені на історичних картах. Міські чиновники запевняють, що рішень про передачу їх у приватні руки не приймали.

«Моє бачення як директора департаменту, депутата міської ради від Личаківського району збігається з бажанням мешканців, щоб це найбільше озеро служило для всіх. Щоб воно не було закрите, як зараз, а щоб це був громадський простір, на якому зможуть відпочивати мешканці Лисинич, Тракту Глинянського та всі львів’яни. У нас таких водних об’єктів не так багато у місті», – каже директор департаменту міської агломерації Юрій Лукашевський, який мав зустрічі на цю тему з місцевими мешканцями.

На забезпеченні відкритого доступу до озера наполягає і заступник міського голови з містобудування Любомир Зубач.

«Для нас надважливо, щоб озера були збережені, – розповідає Любомир Зубач. – Ми зі свого боку провели перший раунд комунікацій з підприємцями, які оформили це право власності. У першу чергу, йдеться про найбільше озеро 4 га, яке суміжне з вулицею і з комунальною землею. Ми донесли свою позицію щодо збереження озера та забезпечення доступу до нього місцевих мешканців. Вони на це відповіли позитивно, у них немає намірів це озеро знищувати чи якось негативно впливати. Це і неможливо, адже міським управлінням екології це озеро паспортизовано».