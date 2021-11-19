Компанія «Провесінь-Агроінвест» збудує житловий комплекс на вул. Тракт Глинянський

На вул. Тракт Глинянського у Львові планують збудувати житловий комплекс на 4-9 поверхів. Забудовник має облаштувати дворівневий паркінг для мешканців та збудувати школу. Відповідні містобудівні умови і обмеження компанії «Провесінь-Агроінвест» погодив виконавчий комітет Львівської міської ради на засіданні 19 листопада.

Будівництво житлового кварталу буде вестися у кілька черг. На засіданні 19 листопада виконком погодив зведення перших двох будинків. Під час першої черги збудують кількасекційний будинок на 4-9 поверхів, а під час другої – ще декілька секцій на 6-9 поверхів.

На території житлового кварталу облаштують дворівневий паркінг, а також збудують 4-поверхову школу і дитсадок на 200 дітей. Під час засідання виконкому мер Львова Андрій Садовий наголосив на тому, що забудовник має збудувати школу ще до того, як приступить до будівництва житла.

Поверховість житлових будинків буде змінюватися від 4 до 9 поверхів

На території житлового комплексу облаштують кілька майданчиків для дітей і дорослих.

Загалом в оренді компанії «Провесінь-Агроінвест» перебуває близько 40 га на вул. Тракт Глинянського. Згідно з детальний планом цієї території, загалом тут планується будівництво житлового кварталу з кількома десятками багатоповерхівками. Планується, що у багатоповерхівках буде приблизно 1300 квартир, де зможуть жити 3,8 тис. людей.

За даними YouControl, власниками ТзОВ «Провесінь-Агроінвест» є львів’яни Тарас Квасниця та Павло Власюк. Останній є власником будівельної компанії «Нове місто». Ця компанія займається будівництвом котеджного містечка на вул. Тракт Глинянський.