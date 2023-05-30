«Львівводоканал» отримав функції замовника на проектування та виконання робіт із прокладання каналізації у Лисиничах, Підбірцях та на Тракті Глинянському, а також на будівництво колектора у Дублянах. Відповідне рішення ухвали виконавчий комітет Львівської міськради на засіданні у вівторок, 30 травня.

Зокрема, комунальне підприємство має виготовити проектно-кошторисну документацію та самі роботи з каналізування Лисиничів і Підбірців, а також цілого мікрорайону на Тракті Глинянському. Крмім цього, «Львівводоканал» має виготовити ПКД для будівництва колектора від насосної станції в Дублянах до колектора в Малехові.

Нагадаємо, що у 2017 році міськрада проклала частину каналізації на вул. Тракт Глинянський. Тоді йшлося про ділянку від вул. Христофора Колумба до Дубової. Що стосується Лисиничів та Підбірців, то через села пролягає каналізація до Винників, але інфраструктура перебуває в аварійному стані. Під час реформи децентралізації ці села приєднали до Львівської ОТГ.