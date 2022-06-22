У Лисиничах біля Львова місцева сільрада наприкінці своєї каденції роздала близько 20 га під забудову, оформивши документацію на житловий квартал некоректно. Тепер виявилося, що на цій території проходить напірний каналізаційний колектор, що забезпечує каналізування цілого міста Винники, а будувати в його захисній зоні заборонено. Власники ділянок шоковані і в пошуку винуватців вже звернулися до правоохоронців.

ZAXID.NET спробував розібратися у конфліктній ситуації.

Роздали «на відчіпного»

63-річна мешканка Лисиничів Надія Курило довго чекала свого наділу. За рішенням місцевої сільради, отримала ділянку у кварталі «На житі» у 2019 році – якраз до свого 60-річчя.

І цього року Надію Курило, як і багатьох власників ділянок у цьому місці, вразила неприємна несподіванка.

«Наприкінці травня чоловік з сином пішли розчищати ділянку від зарослів і побачили, що там тривають роботи – прокладають каналізацію, – розповідає жінка. – Ми викликали поліцію, щоб зафіксували цю подію. Бо це приватизована земля, заплачені гроші. Виявилося, що «Львівводоканал» прокладає каналізацію по старих трубах 60-річної давності, про які ніхто в документах не вказав».

Мешканка Лисиничів обурена тим, що ні сільська рада, яка роздала там ділянки, ані фірма, яка робила документацію, не перевірили всі існуючі мережі та не вказали наявність колектора. «Навіть у думках такого не було, що так на відчіпного роздали ділянки і все», – каже вона.

Власники ділянок у новому кварталі в Лисиничах несподівано виявили, що на їх території проходить напірний каналізаційний колектор (фото Андрія Левонового)

Каналізаційний колектор проходить на краю ділянки пані Надії, а є власники ділянок, які він фактично перетинає навпіл, тому будувати там нереально. Загалом колектор проходить через близько 15 приватизованих ділянок.

«Людей здурили»

Житловий квартал «На житі» Лисиничівська сільська рада розробила наприкінці своєї каденції перед приєднанням села до Львівської громади у 2019 році. Квартал розміщений навпроти компанії «Барком» і займає площу близько 20 га. Документацію на квартал розробляло, як тепер з’ясувалося, тісно пов’язане з сільською радою ПП «РІГА». Саме до цієї фірми керівництво сільради скеровувало людей оформляти технічну документацію на ділянки.

Про те, що на цій території проходить діючий напірний каналізаційний колектор, який з’єднує місто Винники з очисними спорудами Львова, у містобудівній документації чомусь вказати «забули». Усе виявилося вже після об’єднання Винників зі Львовом, коли «Львіводоканал» отримав на баланс цю трубу та приступив до робіт з реконструкції, а фактично заміни колектора. Власники ділянок шоковані тим, що колектор пролягає на приватизованій ними землі. У Львівській міськраді відбулися вже декілька нарад щодо цієї проблемної ситуації.

З’ясувалося, що під час розроблення містобудівної документації, а саме детального плану території, ПП «РІГА» позначило існуючу напірну каналізаційну трубу, як таку, що не функціонує та підлягає винесенню за межі цієї ділянки. «Хоча жодних підстав на це у них не було», – каже директор департаменту міської агломерації Львівської міськради Юрій Лукашевський.

Більше того, людям затвердили технічну документацію, на підставі якої відбулася приватизація, де вже взагалі не був вказаний діючий каналізаційний колектор.

Розробники детального плану не вказали в документах, що на цій території проходить напірна каналізаційна труба (умовне позначення труби, фото Андрія Шенгофера)

«Так виглядає, що умисно чи неумисно, але людей здурили. У них в документації не відображено і їм не повідомили, що на ділянці проходить каналізаційна труба високого тиску, – зазначає Юрій Лукашевський. – На ній точно не можна будувати. Там є захисна зона 10 метрів (по 5 метрів в одну та іншу сторону). Якщо труба перерізає ділянку посередині, то це суттєва проблема».

Окрім того, Лисиничівська сільрада розширила територію місцевого кладовища до таких меж, що людей почали ховати в охоронній зоні цієї каналізаційної труби, не передбачивши наслідки можливих аварійних ситуацій на колекторі.

Керівник Офісу громади у Лисиничах Андрій Шенгофер переконаний, що керівництво сільської ради та місцеві депутати-старожили не могли не знати, що в цьому місці проходить каналізаційний колектор. «Депутати і працівники сільської ради (голова земельної комісії, землевпорядник), які довго при владі, точно мали інформацію про цю трубу», – каже Андрій Шенгофер. – Такого не може бути, що людина працює 15-20 років і не знає про такі речі».

Тим більше, каже Андрій Шенгофер, що труба аварійна, її не раз проривало і в цьому місці збиралися великі об’єми стоків. Раніше там були землі резервного фонду, який не можна було приватизовувати. Мешканці використовували територію під городи. На їх місці роздали ділянки під забудову.

Спільний бізнес ПП «РІГА» і сільради

Детальний план території в урочищі «На житі» в селі Лисиничі на замовлення сільської ради розробило ПП «РІГА». За цю послугу сільрада заплатила понад 123 тис. грн.

Останні 10 років саме ПП «РІГА» активно співпрацювало із сільрадою і розробляло фактично всі детальні плани та технічну документацію на землі та житлові квартали у Лисиничах та Підбірцях. Співпраця дійшла до того, що колишній виконувач обов’язків голови Лисиничівської сільради Іван Захарчук на початку цього року став директором ПП «РІГА». Іван Захарчук керував Лисиничівською сільрадою у 2020 році (після смерті сільського голови Мирона Бедрія), а до цього був секретарем сільради.

Тепер, коли скандал житловим кварталом на каналізаційній трубі, набув розголосу, Іван Захарчук каже, що власної провини у тому, що сталося, не вбачає і перекладає відповідальність на містобудівну раду області.

«Розроблялася містобудівна документація – генеральний план, детальний план території. Генеральний план розглядався містобудівною радою області. За тими містобудівними документами, труба нанесена як недіюча каналізація. Все погоджено, є всі печатки», – заявляє Іван Захарчук.

Як так вийшло, що діючу каналізацію в документах позначили як недіючу, а згодом її взагалі не вказали, екс-керівник сільради пояснити не може. «Я не те, що не бачу своєї провини, я стверджую відверто і говорю, що її немає через те, що є всі документи і погодження», – лише повторює він.

Голова Офісу громади Андрій Шенгофер переконаний, що такі пояснення не виправдовують дії керівництва сільради, адже каналізаційний колектор працює ще з 1967 року.

Що цікаво, власник ПП «РІГА» Роман Рак, який раніше був на посаді директора підприємства, взимку цього року виїхав за кордон. У Лисиничах припускають – втік, щоб уникнути можливої відповідальності.

Романа Рака та Івана Захарчука поєднує ще один спільний бізнес – ПП «Парцелія», засноване у грудні 2021 року, яке також, як і ПП «РІГА», займається інжинірингом, геологією та геодезією, надає послуги технічного консультування в цих сферах.

Що далі?

Оскільки колектор перебуває в аварійному стані, «Львівводоканал» навесні 2022 року розпочав його реконструкцію – заміну труби.

«Колектор збудували з азбестоцементних труб. У результаті довгої експлуатації виникла необхідність у заміні цього колектора, чим зараз «Львівводоканал» і займається. Прокладаємо поруч два нових напірних колектори вздовж захисної зони існуючого для забезпечення життєдіяльності міста Винники», – каже заступник головного інженера ЛМКП «Львівводоканал» Володимир Васильченко.

У «Львівводоканалі» здивовані тим, що сільська рада роздала землю під житло на трубі. «Це було зроблено, не можу стверджувати, що навмисно, але, м’яко кажучи, непрофесійно. Ці проекти вони не погоджували за встановленим порядком. А треба було погоджувати документацію не тільки з «Львівводоканалом», а й з водоканалом Винниківської міської ради, тому що колектор належав Винникам», – пояснює заступник головного інженера.

У Львівській міськраді кажуть, що зараз винести цю трубу за межі кварталу неможливо, оскільки поруч земля теж приватизована. Тому «Львівводоканал» має намір звернутися в Держгеокадастр та в міський департамент містобудування, щоб внести зміни в містобудівну документацію і зафіксувати трубу та її охоронну зону. Це означає, що при отриманні дозволів на будівництво люди зіткнуться з проблемою – на трубі будувати заборонено.

Власники ділянок шоковані, бо отримали земельну ділянку під будівництво, а зараз виявилося, що будувати там зможуть не всі. У пошуку винуватців вже звернулися з заявами в поліцію.