Рятувальники пояснюють, що наземні гідранти значно зручніші для гасіння пожежі

У Львові встановлять 20 наземних гідрантів замість підземних. Чотири вже замінили. Роблять це задля полегшення роботи рятувальників під час гасіння пожеж. Перелік місць, де можливо замінити підземні вуличні гідранти на неземні, підготувало ГУ ДСНС у Львівській області. Про це у вівторок, 11 квітня, повідомили у Львівській міській раді.

Як пояснюють рятувальники, наземні гідранти значно зручніші для гасіння пожежі і з їхньою допомогою можна набагато швидше підключити пожежні рукави до джерела води, відтак оперативніше загасити вогонь.



Речник ГУ ДСНС у Львівській області Віталій Туровцев зазначає, що рятувальники використовують гідранти під час гасіння кожної пожежі у Львові: «Ми на кожній пожежі використовуємо гідранти, бо запасу води в автомобілі вистачає на 5 хв роботи, тому гідранти відіграють для нас вирішальну роль».

Окрім цього, за словами Туровцева, у центральній частині Львова часто траплялися випадки блокування автомобілями кришок люків підземних гідрантів, що взагалі унеможливлювало доступ до них.

Як повідомили у департаменті житлового господарства та інфраструктури ЛМР, у мерії створили відповідну комісію, яка перевірятиме визначені локації і на основі спільного обстеження прийматимуть остаточне рішення про заміну гідранта. До складу комісії входять представники департаменту житлового господарства та інфраструктури, департаменту міської мобільності, управління архітектури, Галицької РА, «Львівводоканалу» та представники ДСНС.

Гідранти, зазвичай, встановлюють на водопровідну мережу (трубу) і змістити їх неможливо, адже для цього потрібно перекладати водогін.

У мерії створили відповідну комісію, яка перевірятиме визначені локації заміни гідрантів (фото ЛМР)

«Ми спільно, комісійно, узгоджуємо місця, де є найбільша потреба в таких гідрантах і де це створює найменше проблем. Гідрант – це така сама споруда, як і дорожній знак чи обмежувачі для паркування. Це об’єкт дорожньої інфраструктури, а не чиясь примха», – наголосив директор ЛМКП «Львівводоканал» Дмитро Ванькович.

За його словами, наземні вуличні пожежні гідранти довели свою ефективність у багатьох європейських містах, зокрема, у центральні частині Відня, Праги, Зальцбурга.

Загалом на балансі «Львівводоканалу» перебуває 2866 пожежних гідрантів, їхнє технічне обслуговування здійснюють працівники комунального підприємства.

Зазначимо, ще на початку лютого 2022 року, до повномасштабного вторгнення Росії, ЛМКП «Львівводоканал» оголосило тендер на закупівлю 20 наземних гідрантів. Цьому передували звернення від ГУ ДСНС з проханням встановити саме вертикальні (наземні) вуличні гідранти. Ціна на гідранти була сформована у результаті відкритих торгів на майданчику тендерних закупівель «Prozorro». Вартість одного наземного гідранта становить 45 780 грн (без ПДВ). Переможцем тендерної закупівлі стало ТзОВ «Науково-комерційне підприємство «Дніпро» (м. Дніпро).

Так, чотири із двадцяти придбаних наземних пожежних гідрантів уже встановили: на вул. Листопадового Чину, 8; вул. Кость Левицького, 95 (сквер); пр. Свободи, 28; пр. Червоної Калини (поблизу «Центру Довженка»).