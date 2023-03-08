На насосній станції «Північна-35» триває реконструкція

На насосній станції «Північна-35», що на вулиці Щурата у Львові, триває реконструкція. Там встановлюють нове автономне обладнання, повідомили у середу, 8 березня, у «Львівводоканалі».

Під час реконструкції насосну станцію переводять в автономний режим роботи. Відтак вже кілька тижнів триває демонтаж старого насосного обладнання та встановлюють нове. Після оновлення, запевняють комунальники, покращиться якість води у містян, які мешкають у районі вулиць Щурата – Лінкольна та приватному секторі довкола. Все тому, що станція не виходитиме з ладу і працюватиме без зупинок. Крім того, оновлення мереж дозволить заощаджувати чверть мільйона гривень на рік.

«Старі насоси були дуже енергозатратними. Середньомісячне електроспоживання ВНС зараз – 8960 кВт/год, після реконструкції становитиме 5856 кВт/год. Окрім того, старе обладнання потребувало постійної участі людей, зокрема для відривання засувок і часто виходило з ладу. Труби, запірна арматура за понад 20 років поржавіли та зазнали корозії», - розповів начальник ВНС Орест Баглай.

Тож на насосній станції «Північна-35» встановили сучасну насосну установку Willo. Вона складається з трьох насосних агрегатів потужністю 5 кВт кожний. А ще на території насосної станції замінюють трубопровід та всю запірну арматуру.

У «Львівводоканалі» запевняють, нова установка дозволить заощаджувати понад 3100 кВт/год щомісяця, а це – чверть млн грн економії на рік при зростаючому тарифі на електроенергію.

Нагадаємо, насосну станцію «Північна-35» ввели у експлуатацію в 1999 році для подачі води у райони вулиць Щурата – Лінкольна та приватного сектору довкола.