На підприємстві кажуть, що вода постійно проходить перевірку

Комунальне підприємство «Львівводоканал» запустило продаж бутильованої води із доставкою. Воду доочищують, домінералізовують і розливають у «Центрі води» на вул. Хуторівка, 24 у Львові. Про це повідомили на підприємстві.

Ціна бутильованої води від «Львівводоканалу» становить 80 грн за бутель ємністю 18,9 л. У ціну включена доставка від двох бутлів за умови довгострокової співпраці. Для комунальних підприємства, ЦНАПів, закладів освіти та бюджетних установ і організацій діє спеціальна пропозиція.

Додамо, що у Львові ціни на бутильовану воду становлять в середньому 75-90 грн за бутель ємністю 18,9 л за умови замовлення від двох бутлів.

«Наші фахівці кілька місяців працювали над фізико-хімічними показниками води для її відмінного смаку та поживної цінності. Унікальність нашої води – це відсутність осаду при кип’ятінні та, водночас, збереження оптимального мінерального складу», – кажуть на підприємстві.

Перевірку води на якість та безпечність у жовтні минулого року провели Центральна науково-дослідна лабораторія і лабораторія промислової токсикології Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького.

«Ми проводимо регулярну перевірку води на відповідність усім заявленим стандартам, що не гарантують інші виробники», – додають у «Львівводоканалі».

Також на підприємстві кажуть, що кожен охочий може побачити, як працює лінія доочистки та розливу води у «Центрі Води» на вул. Хуторівка, 24. Там же можна самостійно набрати доочищену воду із водоматів, що працюють цілодобово, за ціною 1,20 грн/л у свою тару.

Як інформував ZAXID.NET, у листопаді 2022 року «Львівводоканал» оголосив тендер на закупівлю тисячі бутлів ємністю 18,9 л, а також замовив навчання для працівників продажу послуг і товарів підприємства.