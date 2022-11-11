ЛКП ​​«Львівводоканал» планує закупити тисячу бутлів і почати продаж води

Львівське комунальне підприємство «Львівводоканал» планує продавати бутильовану воду. Про це повідомили на сайті «Наші гроші. Львів» у п'ятницю, 11 листопада.

За даними журналістів, водоканал за 58 тис. грн замовив навчання для працівників своїх сервісних центрів, аби ті покращили свої навички роботи. Також працівників навчатимуть ще й продавати послуги водоканалу та їхні товари, зокрема лічильники. Окрім того, в ЛКП планують почати продаж бутильованої води.

«На Prozorro опублікували оголошення про закупівлю тисячі бутлів для води на 18,9 літрів з харчового полікарбонату, шести тисяч ковпачків для бутлів, а також захисних пакетів для них та ручок. Крім того, планують замовити механічні помпи для бутлів та одноразові паперові стакани», – йдеться у новині.

Подати свої пропозиції на аукціон можна до 19 листопада. Очікувана вартість такої закупівлі становить майже 266 тис. грн.

Додамо, комунальне підприємство «Львівводоканал» відкрило сервісний центр та центр розливу питної води на Сихові. Це перший сервісний центр, що працює окремо від офісу головного підприємства на вулиці Зеленій, 64. Надалі «Львівводоканал» планує відкрити такі центри у всіх районах міста.