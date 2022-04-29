Також іноземні колеги зібрали допомогу для водоканалів, які постраждали від обстрілів

«Львівводоканал» отримав допомогу від іноземних партнерів. Обладнання необхідне для безперебійного забезпечення питною водою у випадку надзвичайних ситуацій, це особливо важливо в час війни.

З Дрездена до Львова передали п’ять вантажівок з обладнанням, необхідного для роботи підприємства, а колеги з польського міста Бидгощ передали «Львівводоканалу» три автомобілі, які буде використовувати служба каналізації.

Ізраїль також відгукнувся на проблеми підприємства і передав генератори, які дозволять забезпечити резервне живлення насосної станції Львова.

«Сьогодні підтримка потрібна насамперед у містах, які бомбили, але й Львову складно зараз працювати, оскільки інфраструктура у нас не розрахована на велику кількість людей. Для підприємств додались нові важливі завдання: дбати про безпеку та обороноздатність об’єктів водопостачання, а також забезпечити подачу питної води в разі надзвичайних ситуацій», – пояснили у «Львівводоканалі».

Для водоканалів інших міст України, які постраждали під час обстрілів, у німецькому Вупперталі зібрали понад 200 тисяч євро для закупівлі техніки.