«Центр води» на вулиці Хуторівка, 24 працюватиме з понеділка по п’ятницю

Комунальне підприємство «Львівводоканал» відкрило сервісний центр та центр розливу питної води на Сихові. Це перший сервісний центр, що працює окремо від офісу головного підприємства на вулиці Зеленій, 64. Надалі «Львівводоканал» планує відкрити такі центри у всіх районах міста.

Як повідомило комунальне підприємство 10 листопада, «Центр води» на вулиці Хуторівка, 24 працюватиме з понеділка по четвер з 08:00 до 17:00 та у п’ятницю з 08:00 до 16:00. Він надаватиме усі послуги, що й сервісний на вулиці Зелена, незалежно від місця реєстрації споживача:

з’ясування питань щодо нарахувань та показників лічильників холодної води;

зміна власника особового рахунку;

укладання договорів та видача довідок;

реєстрація заявок на отримання технічних умов;

купівля та встановлення лічильників на воду;

заявки на проведення лабораторних досліджень якості води тощо.

«Одночасно мешканців обслуговуватиме троє менеджерів. Клієнти зможуть подати заявки на отримання усіх послуг, які надає наше підприємство, та одразу оплати їх у терміналі. Сервісний центр також обладнано електронною чергою, щоб не змушувати відвідувачів очікувати зайвий час. Плануємо відкриття сервісних центрів також і в інших районах Львова», – розповідає директор «Львівводоканалу» Дмитро Ванькович.

У новому сервісному центрі також працюватиме лінія розливу фільтрованої водопровідної води, яка проходить кілька етапів фільтрування, пом’якшення та мінералізацію. Коштуватиме така вода 1,2 грн/л. Водомати працюватимуть цілодобово у будівлі сервісного центру.

«У водопровідну систему міста Львова ми подаємо воду з глибоких артезіанських свердловин лише мінімально дезінфіковану розчином гіпохлориту натрію. Однак протікаючи через застарілі водопроводи вода подекуди збагачується зайвим залізом, і це погіршує її якість. Саме тому сформувався попит на доочищену воду для питних потреб», – пояснює Дмитро Ванькович.

Додамо, що для потреб споживачів також доступні чат-боти «Львівводоканалу» у Viber та Telegram, консультації також можна отримати на сторінці у Facebook і за телефоном 0800401551.

Нагадаємо, що раніше «Львівводоканал» встановив 12 водяних колонок у Львові задля забезпечення мешканців резервним водопостачанням. Механічні колонки, які помпують воду зі свердловини, планують встановлювати і надалі.