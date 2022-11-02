У Львові відновили старі і встановили нові механічні водяні колонки

«Львівводоканал» встановив 12 водяних колонок у Львові задля забезпечення мешканців резервним водопостачанням. Механічні колонки, які помпують воду зі свердловини, планують встановлювати і надалі.

У середу, 2 листопада, у «Львівводоканалі» повідомили, що з червня цього року розпочали роботу із приведення до ладу старих та буріння нових водяних колонок. Для цього провели необхідні геологічні розвідки та визначили місця, де є водоносний горизонт та витримані санітарні вимоги.

«Загалом, на сьогодні встановлено 12 механічних колонок на свердловинах. Важливо те, що ці колонки помпують воду із свердловини, вони не беруть воду із міської мережі водопостачання і є абсолютно автономними», – йдеться в повідомленні підприємства.

У «Львівводоканалі» запевняють, що воду з колонок можна вживати як джерельну

До облаштування механічних колонок долучилися львівські та закордонні меценати.

У «Львівводоканалі» запевняють, що вода з колонок пройшла лабораторні дослідження. Перед тим, як набирати воду, мешканцям рекомендують трохи «прокачати» колонку, щоб спустити воду, і після цього воду можна вживати як джерельну.

Адреси відновлених старих колонок:

вул. Олесницького, 105-107

вул. Лисенка, 33

кут вул. Рослинна та Гордієнка

вул. Зелена, 64

Адреси нових колонок:

парк Івана Франка, навпроти будинку по вул. Словацького № 18

на куті вул. Джерельна № 34 та Під Дубом

сквер перед Бернардинським монастирем, площа Соборна, 1

вул. Підголоско, 8

просп. Чорновола, Парк 700-річчя

сквер на вул. Просвіти, 8

вул. Гасина (Стефаника).

вул. Клепарівська-Пстрака

Нагадаємо, що Львів забезпечують водою 27 насосних станцій, понад 1000 км водяних труб постачають воду у кожну оселю. Воду до міста помпують зі всієї області на відстань від 20 до 110 км.