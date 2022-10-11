Мешканці трьох районів Львова можуть набрати воду з пожежних гідрантів
Проблеми з водопостачанням через ракетні атаки росіян є у Сихівському, Франківському та Залізничному районах
У трьох районах Львова – Сихівському, Франківському та Залізничному – через повторні обстріли електричних підстанцій є проблеми з водопостачанням. Завдяки автономній генерації енергії ці райони забезпечують водою, але верхні поверхи багатоповерхівок можуть її не мати через відключення електрики на станціях підкачок.
Як повідомили у «Львівводоканалі», для мешканців перших поверхів будинків, які все ще не мають водопостачання, комунальники роздають воду з пожежних гідрантів.
Франківський район:
- вул. Пулюя, 28 - Трускавецька;
- вул. Горбачевського (Медик).
Залізничний район:
- вул. Широка, 83;
- вул. Виговського, 67-69;
- вул. Ряшівська, 13-15.
Сихівський район:
- вул. Гната Хоткевича, 38;
- вул. Монастирська.
Водночас усіх жителів міста «Львівводоканал» закликає зробити запас води про всяк випадок.
Як інформував ZAXID.NET, близько 12:00 в вівторок, 11 жовтня, росіяни завдали ракетного удару по двох електропідстанціях та повністю їх знищили. У Львові без електропостачання залишилось близько 30% міста, також є проблеми з водою. Попередньо відомо про одну травмовану людину, її госпіталізували.