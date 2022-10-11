У трьох районах Львова – Сихівському, Франківському та Залізничному – через повторні обстріли електричних підстанцій є проблеми з водопостачанням. Завдяки автономній генерації енергії ці райони забезпечують водою, але верхні поверхи багатоповерхівок можуть її не мати через відключення електрики на станціях підкачок.

Як повідомили у «Львівводоканалі», для мешканців перших поверхів будинків, які все ще не мають водопостачання, комунальники роздають воду з пожежних гідрантів.

Франківський район:

вул. Пулюя, 28 - Трускавецька;

вул. Горбачевського (Медик).

Залізничний район:

вул. Широка, 83;

вул. Виговського, 67-69;

вул. Ряшівська, 13-15.

Сихівський район:

вул. Гната Хоткевича, 38;

вул. Монастирська.

Водночас усіх жителів міста «Львівводоканал» закликає зробити запас води про всяк випадок.

Як інформував ZAXID.NET, близько 12:00 в вівторок, 11 жовтня, росіяни завдали ракетного удару по двох електропідстанціях та повністю їх знищили. У Львові без електропостачання залишилось близько 30% міста, також є проблеми з водою. Попередньо відомо про одну травмовану людину, її госпіталізували.