У наступні кілька днів Україні, можливо, доведеться вдаватися до віялових відключень електроенергії для ліквідації наслідків масованої російської ракетної атаки 10 жовтня. Про це повідомив очільник «Укренерго» Володимир Кудрицький в етері телемарафону, пише «Укрінформ».

«Можливо в кілька наступних днів може знадобитися додаткове обмеження споживання, щоб дати можливість нашим ремонтним бригадам, які працюють цілодобово, відновити електромережу і якомога швидше забезпечити надійне електропостачання», – заявив Кудрицький.

За його словами, відключення триватимуть «кілька годин, не більше», будуть контрольованими і здійснюватимуться в повній координації з диспетчерами «Укренерго»

«Це абсолютно стабільний і безпечний для енергосистеми процес, який покликаний зберегти баланс в енергосистемі і пришвидшити відновлення електромереж», – наголосив голова «Укренерго».

Нагадаємо, що зранку 10 жовтня росіяни завдали масованих ракетних ударів по об’єктах енергетичної інфраструктури в 11 областях і Києві. Електропостачання порушено практично по всій країні. У 8 регіонах виникли проблеми з водопостачанням.

Масовані ракетні обстріли призвели й до перебоїв з інтернетом та зв'язком у різних регіонах України. Так, у шести містах були або є складнощі з інтернетом, а у 8 областях частково зник і погіршився зв’язок.

Українців закликали зменшити споживання електроенергії у вечірній час понеділка, 10 жовтня, а також у наступні дні. Це необхідно для того, щоб знизити навантаження на електромережу на тлі російських ракетних атак на об’єкти енергетичної інфраструктури.