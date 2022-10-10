Українців просять обмежити використання електрики увечері, щоб знизити навантаження на мережу

Українців закликали зменшити споживання електроенергії у вечірній час понеділка, 10 жовтня, а також у наступні дні. Це необхідно для того, щоб знизити навантаження на електромережу на тлі російських ракетних атак на об’єкти енергетичної інфраструктури.

«Є прохання до всього населення. Сьогодні такий важкий день для всієї країни. Треба усім разом попрацювати на нашу країну. З 5 вечора до 10 вечора у нас максимальне навантаження на енергосистему кожного дня. Сьогодні, це важливо, треба вимкнути світло в цей період, не користуватися електроприладами для того, щоб вся країна пережила цей важкий день», – наголосив радник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко в ефірі телемарафону на «Суспільному».

Голова енергетичного комітету Верховної Ради Андрій Герус теж повідомив, що сьогодні «буде один із найскладніших вечорів для української енергетики».

«Вечірній пік споживання у значній мірі пов’язаний із споживанням домогосподарств. Якщо сьогодні ввечері ви зможете використати менше електроенергії, то це суттєво допоможе енергосистемі та зменшить потребу у аварійних відключеннях», – написав Андрій Герус у Telegram.

Він нагадав, що найбільш енерговитратними є такі прилади: електрообігрівачі, бойлери, кухонна електроплита, мікрохвильова піч, пральна машина, електрична духова шафа, електрочайник (кавоварка), праска, посудомийна машина, кондиціонер, зарядні пристрої, пилосос, комп’ютер, телевізор. Тому сьогодні ввечері та наступні кілька днів українцям треба мінімізувати споживання електроенергії.

Нагадаємо, 10 жовтня росіяни завдали масованих рекетних атак по енергетичних об'єктах у різних областях України. Зокрема, в результаті без електропостачання залишилося 90% міста Львова.