У водоканалі запевняють, що споживачі не переплачуватимуть

Від грудня ЛМКП «Львівводоканал» використовує нову методику нарахувань для споживачів, повідомили на підприємстві. Через це дані в отриманих квитанціях можуть відрізнятися від фактично поданих львів’янами.

«Цього місяця деякі наші споживачі могли у своїх платіжках побачити певну невідповідність поданих даних і тих, що зафіксовані на платіжці. В ідеалі, показники загальнобудинкового лічильника мають дорівнювати сумі усіх лічильників, які встановлено у будинку. Але так не є, тому що для коректного нарахування об’єму спожитої води нам необхідно отримати показники лічильників від усіх споживачів в один день. На жаль, технічно це неможливо, та й споживачі не зможуть робити це одночасно. Саме тому Міністерство розвитку громад затвердило методику, що має допомогти водоканалам здійснювати коректні нарахування», – ідеться в повідомленні ЛМКП «Львівводоканал».

Відповідно до нової методики, для розподілу беруться дані будинкових лічильників та квартирних лічильників споживачів станом на останній робочий день місяця. Якщо споживач подав показники не на кінцеву дату розрахункового періоду, то у «Львівводоканалі» коригують його показник через додавання середньодобового споживання води за минулий місяць за кількість діб, що бракує до кінцевої дати розрахункового періоду.

На підприємстві запевняють, що споживачі не платитимуть більше, а лише за воду, що фактично використали.

«Показник, який ми скоригували станом на грудень, буде початковим для нарахувань на січень. Відповідно, якщо ви спожили води менше, аніж вам нарахували, то наступного місяця нарахування будуть меншими», – пояснюють у «Львівводоканалі».

Нагадаємо, подати дані з лічильників на воду у «Львівводоканал» можна з 10 числа до останнього робочого дня місяця через чат-боти у вайбері і телеграмі.