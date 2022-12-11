Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) змінила правила розрахунку сум у платіжках за електрику. Якщо споживач не передасть вчасно показники, суму в платіжці нараховуватимуть не за нормативами споживання, а з зважаючи понижувальний коефіцієнт.

Як розʼяснили у НКРЕКП, через часті відключення електроенергії тепер при нарахуванні оплати за електроенергію будуть враховувати період, коли споживач не отримував електроенерію. Це стосується лише тих споживачів, які не змогли вчасно подати показники лічильників. Інші платитимуть згідно з показаниками лічильника.

«У зв'язку з аварійними та стабілізаційними відключеннями об'єктивно виникають ситуації, коли технічно неможливо передати показання лічильників, водночас обсяги середньодобового споживання очікувано зменшуються», – пояснили в Нацкомісії.

Чим довше не було світла, тим вищим буде понижувальний коефіцієнт і меншою буде сума в платіжці. До 25 числа кожного місяця, що є наступним після розрахункового, обленерго повинні передати ці коефіцієнти до НКРЕКП.

Зазначимо, що впрожовж зими тарифи на комунальні послуги в Україні не підвищуватимуть. За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, різницю між та фактичними витратами операторів компенсує держава.