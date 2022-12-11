В енергосистемі України зберігається значний дефіцит

В енергосистемі України зберігається великий дефіцит, тому тривають аварійні і стабілізаційні відключення. Найбільше – у Львівській, Тернопільській, Хмельницькій, Закарпатській, Вінницькій, Київській, Житомирській областях і в Києві. Про це сказав президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні ввечері 10 грудня.

«Навіть якщо немає масованих ракетних ударів, це не означає, що немає проблем. Майже щодня у різних регіонах є обстріли, є ракетні атаки, атаки дронами. Майже щодня бувають влучання в енергооб’єкти. Через втрати в системі доводиться зменшувати ліміти всім у системі. Дуже важко дається й відновлення», – сказав Володимир Зеленський.

Разом з тим, за його словами, енергетики й комунальники роблять справді героїчні речі, за тижні відновлюючи те, що вимагало б місяців роботи.

Окремо президент згадав про ситуацію в Одеській області, де через останню атаку іранськими дронами без світла залишилось 1,5 млн споживачів, електроенергію отримують лише найважливіші об’єкти критичної інфраструктури.

Раніше в НЕК «Укренерго» повідомляли, що українцям доведеться жити зі стабілізаційними графіками відключення електроенергії щонайменше до весни.

Нагадаємо, у Львові облаштували низку пунктів обігріву, де можна зарядити телефони, скористатись інтернетом і погрітись, коли тривалий час немає світла.