Сюди можна зайти дорогою додому, якщо у вас немає світла, тепла і проблеми зі зв'язком

У Львові працює 18 пунктів обігріву першої хвилі, якими можна скористатися, щоб зарядити телефон і погрітися, коли вдома немає електропостачання. Зазвичай ці пункти працюють до 18:00, але у середу, 23 листопада, через черговий обстріл росіянами електропідстанцій на Львівщині, вони працюватимуть довше, а за потреби – цілодобово. Про це повідомляє прес-служба Львівської міськради.

Уточнити інформацію про роботу пунктів обігріву можна за номерами: 050 555 44 61 та 1580.

Якщо електроенергії у місті не буде довше 24 годин, запустять другу хвилю і відкриють додатково ще дві сотні пунктів обігріву.

Адреси пунктів обігріву першої хвилі у Львові:

Сихівська районна адміністрація, проспект Червоної калини, 66

ЛКП «Житловик-С», проспект Червоної калини, 38

Залізнична районна адміністрація, вул. Виговського, 34

ЛКП «Левандівка», вул. Широка, 86б

Галицька районна адміністрація, вул. Ліста, 1

ЛКП «Старий Львів», вул. Сербська, 13

Франківська районна адміністрація, вул. генерала Чупринки, 85

ЛКП «Магістральне», вул. Софії Корбут, 85

Личаківська районна адміністрація, вул. Костя Левицького, 67

ЛКП «Господар», вул. Пасічна, 49

Шевченківська районна адміністрація, вул. Липинського, 11

ЛКП «Балатон-409», вул. Мазепи, 11

Центр обліку і нічного перебування бездомних осіб, вул. Кирилівська, 3а

Міський палац культури імені Гната Хоткевича, вул. Кушевича, 1

ЛКП «Культурно-освітній центр імені Олександра Довженка», проспект Червоної калини, 81

ЛКП «Львівський кіноцентр», вул. Володимира Великого, 18 (14а)

ЛКП «Супутник», вул. Повітряна, 20

Академічний драматичний театр імені Лесі Українки, вул. Городоцька, 36.

У всіх районних адміністраціях, а також в ЛКП «Балатон-409» і «Старий Львів» також є wi-fi.

Як повідомив голова Нацполіції Ігор Клименко, управління і відділки поліції також працюватимуть як пункти обігріву, тут можна отримати усю необхідну допомогу. У Львові пункти обігріву в поліції працюють за адресами:

Галицький відділ поліціївул – вул. Мартовича, 2

ГУНП у Львівській області – пл. Генерала Григоренка, 3

Залізничний відділ поліції – вул. Чернівецька, 2(

Сихівський відділ поліції – проспект Червоної калини, 66

відділення поліції на станції Львів Залізничного відділу поліції – вул. Чернівецька, 2

Франківський відділ поліції – вул. Генерала Чупринки, 65

Личаківський відділ поліції – вул. Романчука, 18

Шевченківський відділ поліції – вул. А. Кучера, 5.

Нагадаємо, що також у Львові створили мапу закладів із генераторами, де також можна погрітись і зарядити телефони.

Додамо, що за інформацією Львівської обласної військової адміністрації, унаслідок російської ракетної атаки в області знову пошкоджено дві електропідстанції, унаслідок чого без світла залишилося близько 1,5 млн абонентів. Компанія «Укренерго» повідомила, що в усій Україні упродовж доби запроваджуватимуть аварійні відключення електроенергії.