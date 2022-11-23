Де у Львові можна зарядити телефон і погрітись, коли немає світла
Якщо енергопостачання у місті буде відсутнє більше доби, до вже відкритих пунктів обігріву додадуть ще 200
У Львові працює 18 пунктів обігріву першої хвилі, якими можна скористатися, щоб зарядити телефон і погрітися, коли вдома немає електропостачання. Зазвичай ці пункти працюють до 18:00, але у середу, 23 листопада, через черговий обстріл росіянами електропідстанцій на Львівщині, вони працюватимуть довше, а за потреби – цілодобово. Про це повідомляє прес-служба Львівської міськради.
Уточнити інформацію про роботу пунктів обігріву можна за номерами: 050 555 44 61 та 1580.
Якщо електроенергії у місті не буде довше 24 годин, запустять другу хвилю і відкриють додатково ще дві сотні пунктів обігріву.
Адреси пунктів обігріву першої хвилі у Львові:
- Сихівська районна адміністрація, проспект Червоної калини, 66
- ЛКП «Житловик-С», проспект Червоної калини, 38
- Залізнична районна адміністрація, вул. Виговського, 34
- ЛКП «Левандівка», вул. Широка, 86б
- Галицька районна адміністрація, вул. Ліста, 1
- ЛКП «Старий Львів», вул. Сербська, 13
- Франківська районна адміністрація, вул. генерала Чупринки, 85
- ЛКП «Магістральне», вул. Софії Корбут, 85
- Личаківська районна адміністрація, вул. Костя Левицького, 67
- ЛКП «Господар», вул. Пасічна, 49
- Шевченківська районна адміністрація, вул. Липинського, 11
- ЛКП «Балатон-409», вул. Мазепи, 11
- Центр обліку і нічного перебування бездомних осіб, вул. Кирилівська, 3а
- Міський палац культури імені Гната Хоткевича, вул. Кушевича, 1
- ЛКП «Культурно-освітній центр імені Олександра Довженка», проспект Червоної калини, 81
- ЛКП «Львівський кіноцентр», вул. Володимира Великого, 18 (14а)
- ЛКП «Супутник», вул. Повітряна, 20
- Академічний драматичний театр імені Лесі Українки, вул. Городоцька, 36.
У всіх районних адміністраціях, а також в ЛКП «Балатон-409» і «Старий Львів» також є wi-fi.
Як повідомив голова Нацполіції Ігор Клименко, управління і відділки поліції також працюватимуть як пункти обігріву, тут можна отримати усю необхідну допомогу. У Львові пункти обігріву в поліції працюють за адресами:
- Галицький відділ поліціївул – вул. Мартовича, 2
- ГУНП у Львівській області – пл. Генерала Григоренка, 3
- Залізничний відділ поліції – вул. Чернівецька, 2(
- Сихівський відділ поліції – проспект Червоної калини, 66
- відділення поліції на станції Львів Залізничного відділу поліції – вул. Чернівецька, 2
- Франківський відділ поліції – вул. Генерала Чупринки, 65
- Личаківський відділ поліції – вул. Романчука, 18
- Шевченківський відділ поліції – вул. А. Кучера, 5.
Нагадаємо, що також у Львові створили мапу закладів із генераторами, де також можна погрітись і зарядити телефони.
Додамо, що за інформацією Львівської обласної військової адміністрації, унаслідок російської ракетної атаки в області знову пошкоджено дві електропідстанції, унаслідок чого без світла залишилося близько 1,5 млн абонентів. Компанія «Укренерго» повідомила, що в усій Україні упродовж доби запроваджуватимуть аварійні відключення електроенергії.