У пунктах незламності можна загрітися та скористатися живленням від генераторів

«Укренерго» повідомило про аварійні відключення електропостачання у всіх регіонах через влучання російських ракет в об’єкти енергетичної інфраструктури. Аварійні відкрючення застосовують від 14:45 середи і впродовж доби. У випадку тривалого знеструмлення на понад добу по всій країні запрацюють пункти обігріву. У Львові вже працює 18 таких точок.

Ремонтні бригади разом з підрозділами ДСНС приступили до аварійно-відновлювальних робіт одразу після закінчення повітряної тривоги. Але роботи ускладнює мороз та льодяний дощ в деяких регіонах.

«Це необхідний крок для захисту електромереж від додаткових технологічних аварій та підтримки роботи енергосистеми», – повідомили в «Укренерго» під час повітряної тривоги, яку оголосили у всіх областях.

Якщо електроенергія буде відсутня тривалий час, по всій країні розгорнуть «пункти незламності», де надаватимуть базові послуги: електрику, мобільний зв’язок та інтернет, тепло, воду, медикаменти. Пункти працюватимуть в обласних та районних адміністраціях, школах, будівлях ДСНС та інших установах. Їх можна відвідувати цілодобово і безкоштовно. Розміщення пунктів можна подивитись на карті.

«Якщо не буде можливості швидко відновити живлення, в населених пунктах, які постраждали, розгорнуть пункти незламності, де можна буде загрітися, випити теплого чаю, поїсти чогось гарячого і подзвонити рідним. Адреси цих пунктів повідомлять органи місцевого самоврядування», – повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

У Львові перші 18 пунктів обігріву вже працюють у районних адміністраціях, культурних центрах, театрах. Сьогодні вони працюватимуть довше зазначеного часу. Якщо ситуація погіршиться і електроенергії не буде більше 24 годин – у місті запустять другу хвилю і відкриють додатково ще дві сотні пунктів обігріву, повідомила ЛМР.

Пункти обігріву у Львові, які вже працюють

Нагадаємо, 23 листопада росіяни знову масовано обстріляли регіони України. Дві ракети влучили в одну з електропідстанцій на Львівщині, внаслідок чого Львів та три райони області залишилися знеструмленими – загалом 1,5 млн абонентів.