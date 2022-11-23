У середу, 23 листопада, російські війська вчергове атакували ракетами всю територію України. Наразі відомо про влучання у об’єкт інфраструктури, у різних регіонах працює ППО. Повітряна тривога по всій Україні почалася близько 12:26.

Київщина

За даними мешканців, у Києві пролунали щонайменше чотири вибухи. Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив про влучання у один із інфраструктурних об’єктів у місті. Голова Київської ОВА Олексій Кулеба повідомив, що у області працює ППО.

«Іще кілька вибухів у різних районах столиці. Рятувальні служби та медики слідують на місця», – повідомив Віталій Кличко.

Фото Андрія Нєбитова

Пізніше Олексій Кулба додав, що області ракета влучила у житловий сектор та об’єкт критичної інфраструктури. Через атаку на критичні об’єкти, у Києві запровадили екстрені відключення електрики.

«Внаслідок влучання пошкоджено двоповерхову будівля. Три людини загинуло та шість постраждало», – уточнили у КМВА.

За словами мера столиці України Віталія Кличка, внаслідок сьогоднішнього ракетного обстрілу троє людей загинули. Серед них - 17-річна дівчина. Постраждали 11 мешканців столиці. 10 із низ госпіталізували в медзаклади міста. Одному потерпілому медики надали допомогу на місці.

Полтавщина

Очільник Полтавської ОВА Дмитро Лунін повідомив, що у Кременчуцькому районі області працює ППО.

Дніпропетровщина

Очільник обласної ради Микола Лукашук повідомив, що у області працює ППО, він закликав мешканців залишатися в укриттях через високу загрозу ракетного удару.

Запоріжжя

Місцеві мешканці повідомляють про вибухи на околиці Запоріжжя.

Вінничина

Голова Вінницької ОВА Сергій Борзов повідомив, що область перебуває під обстрілом. Ціль – об’єкти критичної інфраструктури.

Миколаївщина

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що в області працює ППО. Міська рада Вознесенська повідомила, що ворог поцілив у об’єкти критичної інфраструктури.

Львівщина

Голова Львівської ОВА Максим Козицький підтвердив два ракетні удари по електропідстанції у Львівській області. Яворівський, Львівський та Червоноградський райони без електроенергії. Станом на 14:20 весь Львів залишився без електропостачання. Міський голова Андрій Садовий попередив також про можливі перебої з водопостачанням та опаленням.

Кіровоградщина

Голова ОВА Андрій Райкович повідомив, що у області є влучання у об’єкт енергетики. Вся область залишилася без електропостачання.

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Через масовані ракетні удари низка областей України ввела екстрені вимкнення електроенергії. Зокрема, екстрені вимкнення запровадили у Житомирській, Сумській, Івано-Франківській, Тернопільській, Одеській, Харківській, Хмельницькій та Черкаській областях. На Хмельницькій АЕС енергоблови відключили від енергосистеми, а на Південноукраїнській АЕС усі енергоблоки аварійно зупинили.

«Ракетна атака ще триває, але вже є влучання по об’єктах енергетичної інфраструктури У всіх регіонах відбуваються аварійні відключення. Це необхідний крок для захисту електромереж від додаткових технологічних аварій та підтримки роботи енергосистеми», – повідомили в «Укренерго».

В «Укрзалізниці» повідомили, що вокзали знеструмлені. Їх переводять на резервне живлення, першими відновили роботу вокзали Києві, Харкові та Вінниці.