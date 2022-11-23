Внаслідок масових ракетних атак росіян на об’єкти енергетичної інфраструктури у середу, 23 листопада, Хмельницький повністю залишився без електропостачання. Об’єкти критичної інфраструктури знеструмлені повністю, місцевий водозабір теж.

Про знеструмлення Хмельницького повідомив мер міста Олександр Симчишин під час повітряної тривоги, оголошеної по всій території України в обід у середу, 23 листопада. Повідомлялося також про вибухи на Хмельниччині, однак офіційно про влучання наразі не повідомлялося. Зараз місто повністю без електрики.

«Місто знеструмлено повністю. Об’єкти критичної інфраструктури та Чернелівський водозабір також. Працюємо, аби запустити більшу частину котелень в автономному режимі на когенераційних установках і генераторах», – зазначив Олександр Симчишин.

Він уточнив, що причина повного знеструмлення – масові терористичні ракетні удари по об’єктах енергетики всієї України. Деталі щодо знеструмлення у мерії повідомлять згодом.

Пізніше голова Хмельницької ОВА Сергій Гамалій уточнив, що внаслідок сьогоднішніх ракетних ударів росіян по об'єктах інфраструктури без світла залишилася більшість Хмельницької області. Енергоблоки Хмельницької АЕС відключили від енергосистеми.

«Електромережі вимкнені та наразі відсутня напруга в більшості громадах області (крім Білогір‘я, Теофіполя, Полонного та Волочиська). Крім того, частина міста Хмельницького без води. Енергоблоки ХАЕС відключені від енергосистеми», – зазначив Сергій Гамалій.

Зазначимо, під час повітряної тривоги у середу, 23 листопада, російські ракети у Львівській області влучили в електропідстанцію. Наразі весь Львів та частково область залишилися знеструмленими. Через це виникли проблеми з мобільним зв’язком, подачею води та тепла. Міський голова Львова Андрій Садовий заявив про перехід на роботу дизель-генераторів.