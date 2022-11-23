Львів залишився повністю знеструмлений, без водо- і теплопостачання внаслідок ракетного удару по одній з електропідстанцій у Львівській області

У середу, 23 листопада, росіяни знову масовано обстріляли регіони України. Дві ракети влучили в одну з електропідстанцій на Львівщині, внаслідок чого Львів та три райони області залишилися знеструмленими. Через це виникли проблеми з мобільним зв’язком, подачею води та тепла. Міський голова Львова заявив про перехід на роботу дизель-генераторів.

Повітряну тривогу на Львівщині оголосили о 13:10. В цей же час тривога була оголошена у всіх регіонах України.

Близько 14:20 у Львові та у деяких населених пунктах області зникло світло. Тоді ж міський голова Львова Андрій Садовий закликав всіх залишатись в укриттях.

«Все місто – без світла. Чекаємо додаткову інформацію від енергетиків. Можуть бути перебої з водопостачанням», – повідомив Андрій Садовий.

Після відбою тривоги голова Львівської ОВА Максим Козицький повідомив про ракетні удари в електропідстанцію на Львівщині, через що 1,5 млн людей залишилися без електропостачання.

«Два ракетних удари по електропідстанції у Львівській області. Яворівський, Львівський та Червоноградський райони без електроенергії. Через ракетний удар по енергетичному об’єкті в області застосовують екстрені відключення електроенергії. Графіки планових відключень не діють», – повідомив Максим Козицький.

Мер Львова додав, що через відсутність електроенергії тимчасово призупинено подачу опалення і води, місто переходить на роботу дизель-генераторів. У Львові не курсує електротранспорт, 70% світлофорів не працює. Про відбій тривоги повідомлятимуть машини з гучномовцями.

У випадку тривалого знеструмлення понад добу по всій країні розгорнуть пункти обігріву з електрикою та зв’язком. У Львові вже працюють 18 таких точок.

Масована ракетна атака 23 листопада була здійснена в багатьох регіонах. Варто зазначити, що саме цього дня Європарламент підтримав резолюцію про визнання Росії державою-спонсором тероризму.

Нагадаємо, востаннє Львівщину обстрілювали 15 листопада. Того дня був наймасштабніший обстріл всієї України, під час якого було пошкоджено енергетичні підприємства. Із понад 90 ракет 73 знешкодили сили ППО. На Львівську область ворог випустив понад 10 ракет. У місті та у передмісті були пошкоджені три енергетичні об’єкти.