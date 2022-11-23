Під час повітряної тривоги ліфтом краще не користуватися

У середу, 23 листопада, після аварійного вимкнення електропостачання через російські обстріли енергетичної інфраструктури на Львівщині, у ліфтах львівських багатоповерхівок застрягла 31 людина. Про це ZAXID.NET повідомили у прес-службі ЛМР.

«На гарячу лінію Львова надійшло 31 повідомлення про застрягання. Людей визволили до години часу після отримання повідомлення. Наполегливо нагадуємо, що під час повітряної тривоги ліфтами краще не користуватися», – сказали в ЛМР.

Як стало відомо ZAXID.NET, серед застряглих у ліфті була і вагітна жінка. «Географія» застрягань – по всьому Львову: від вул. Золотої і Джерельної до вул. Вашингтона і Довженка, Лінкольна і Симоненка. Таких випадків може бути й більше, адже не всі мешканці, які застрягають у ліфтах, звертаються до комунальних служб – декого «визволяють» сусіди.

У міськраді кажуть, що нинішня цифра не є рекордною – тенденція іде на спад у порівнянні з першими аварійними вимкненнями, хоча після минулого масштабного обстрілу і аварійних вимкнень 15 листопада було 24 випадки застрягання у ліфтах у Львові.

Додамо, що на базі ЛКП «Львівсвітло» сформовано 10 аварійних бригад: по дві бригади у Франківському, Залізничному, Шевченківському і Личаківському районах, та по одній – у Галицькому і Сихівському. Вони допомагають ліквідовувати різні аварійні ситуації, зокрема, визволяти людей, які застрягли у ліфті.

Якщо ви застрягли у ліфті, то повідомте про це за номером гарячої лінії міста 1580 або за номерами ЛКП «Львівсвітло» – 067 3109820, 297-51-11, 297-50-97. Також можна повідомити про проблему чат-бот.

Сьогодні, 23 листопада, росіяни завдали ракетних ударів по двох електропідстанціях на Львівщині, унаслідок чого без електропостачання залишилося 1,5 млн споживачів, зокрема – увесь Львів. Ввечері у місті відновили електропостачання, утім в місті сьогодні також діють планові відключення світла за групами споживачів.