Станом на 18:20 23 листопада у Львові відновили електропостачання орієнтовно половини споживачів. Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий. Водночас, за його словами, у місті продовжують діяти графіки планового відключення світла за групами споживачів.

Також у Львові відновили водопостачання на 70%, частина будинків отримує воду лише на перших поверхах, але у водоканалі кажуть, що це тимчасово. Теплоенергетики працюють над відновленням подачі тепла і гарячої води.

Окрім того, у Львові відновлюється робота електротранспорту. Також на маршрути випустили більше автобусів. Працює вже 75% світлофорів у місті.

За словами Андрія Садового, якщо не буде нових надзвичайних ситуацій, то у четвер, 24 листопада, школи і садки міста працюватимуть у звичному режимі.

Нагадаємо, у середу, 23 листопада, унаслідок російської ракетної атаки було пошкоджено два об’єкти енергетичної інфраструктури – 1,5 млн споживачів залишилися без світла.