Над Львовом видно чорний дим від вибухів

У вівторок, 15 листопада, росіяни здійснили чергову масовану ракетну атаку на Львів та Львівську область. У місті та у передмісті пролунала серія вибухів. Пошкоджені енергетичні об'єкти, Львів та кілька районів області без світла. У результаті обстрілу з важким пораненням госпіталізували одну людину.

«У Львові чути вибухи. Всім залишатись в укритті! Уточнюємо інформацію», – повідомив у Facebook міський голова Львова Андрій Садовий. Зі слів мера, у результаті ударів частина міста залишилася без електроенергії.

Згодом Андрій Садовий уточнив, що 80% Львова залишилося без світла. «Через відсутність електроенергії тимчасово призупинено подачу тепла. Гарячої води нема. Наші комунальники вже запускають дизель-генератори», – повідомив мер Львова.

Зі слів мера, одну людину поранено внаслідок ракетного обстрілу. Потерпілого оперативно госпіталізували. Трамваї та тролейбуси у місті не курсують. Відновлювальні роботи почнуться після завершення тривоги.

Всі школярі та дошкільнята перебувають в укриттях разом з вчителями та вихователями до завершення тривоги. Про відбій тривоги у місті повідомлятимуть машини з гучномовцями.

«Ворог вразив об‘єкт критичної енергетичної інфраструктури на Львівщині. У Львові є проблеми з електропостачанням, перебої в роботі мобільних операторів», – розповів голова Львівської ОВА Максим Козицький.

Мешканці повідомляють про перебої зі світлом по всьому Львову, також проблеми з водопостачанням та мобільним зв'язком. За даними міського голови Львова, мобільні оператори обмежили роботу частини сервісів, щоб заощадити електроенергію для можливості здійснювати дзвінки.

Окрім Львова, як інформує голова ЛОВА, без світла частина Яворівського, Золочівського та Червоноградського районів. Масштаби руйнувань фахівці зможуть оцінити після закінчення повітряної тривоги. Мешканців, які мають електроенергію, просять зарядити телефони, павербанки, щоб залишатися на зв'язку.

Також росіяни обсріляли ракетами Київ, атакували об’єкт критичної інфраструктури у Рівному та Хмельницькому. За інформацією речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, росіяни випустили по території України близько 100 ракет, спрямованих на об'єкти критичної інфраструктури. Однак є влучання й в житлові будинки. Сьогоднішня масована атака перевищила кількість випущених ракет по Україні 10 жовтня.

Нагадаємо, раніше росіяни завдали масованих ракетних ударів по об’єктах енергетики на Львівщині 10 та 11 жовтня. Тоді без світла залишився практично весь Львів.

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