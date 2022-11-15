Росіяни завдали два ракетні удари по Хмельницькому. Інформацію про влучання підтвердив голова Хмельницької ОВА Сергій Гамалій. За його словами, частина міста залишилася без електропостачання.

Вибухи у Хмельницькому пролунали у вівторок, 15 листопада, під час масштабної повітряної тривоги, оголошеної по всій території України близько 14:45. Наразі відомо про вибухи у Києві, Харкові, Кривому Розі, Житомирі, Вінниці, Львові, Рівному, Одесі та Хмельницькому. Голова Хмельницької ОВА Сергій Гамалій підтвердив два влучання на території міста.

«Маємо 2 прильоти по Хмельницькій ТГ. В частині міста Хмельницького відсутнє електропостачання. Зберігайте спокій та залишайтеся в укриттях!», – повідомив Сергій Гамалій.

Раніше голова ОВА інформував про роботу ППО на території Хмельниччини. Наразі об’єкт влучання не називають. Повітряна тривога триває по всій території України.

Зазначимо, під час повітряної тривоги, оголошеної по всіх регіонах України у вівторок, 15 листопада, росіяни знову завдали ракетних ударів по Києву, ракети влучили у два житлові будинки, ще кілька ракет над столицею збили ППО. У Львові та області також пролунали вибухи, наразі відомо про атаку на об'єкт енергетичної інфраструктури. Внаслідок ракетного удару частина Львова залишилася без електропостачання, є проблеми із мобільним зв'язком. У Рівному росіяни обстріляли об'єкт критичної інфраструктури, частина міста залишилася без електрики, за попередніми даними жертв немає.