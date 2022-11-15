У вівторок, 15 листопада, російські війська вчергове обстріляли Київ. За попередньою інформацією, у Києві було зафіксовано два вибухи, 4 ракети було збито силами ППО. За інформацією мера Володимира Кличка, влучання були в два житлові будинки у Печерському районі. Також ворожі ракети були збиті над Сумщиною, Черкащиною та Полтавщиною.

«Атака на столицю. В Печерському районі влучання, за попередньою інформацією, в два житлових будинки. Кілька ракет збили ППО над Києвом. Медики і рятувальники на місці влучань», - повідомив мер.

Пізніше Віталій Кличко повідомив про одного загиблого.

Наразі немає інформації про постраждалих. За інформацією заступника голови Офісу президента Кирила Тимошенка, на місці працюють рятувальники та лікарі.

За інформацією журналіста Андрія Цаплієнка, над Києвом було збито крилату ракету, яка була націлена на один із об'єктів критичної інфраструктури. Уламки впали на житлові будинки в районі Дружби народів. За його інформацією, є постраждалі.

Загалом повітряну тривогу було оголошено майже по всій території країни. Окрім Києва ракетні удари було завдано по Хмельницькій, Рівненській, Волинській, Львівській, а також Житомирській, Вінницькій, Дніпропетровській, Полтавській та Харківській областях.

Близько 15:12 про обстріл Чернігівщини повідомив голова ОВА В’ячеслав Чаус.

«На Чернігівщині працюють сили ППО. У жодному випадку не відправляйте фото-відео прильотів, роботу сил ППО, розміщення та переміщення військ!!! Триває ракетна атака. Залишайтесь в укриттях чи у безпечному місці», - повідомив він.

За інформацією голів Черкаської та Полтавської ОВА, над областями також були зафіксовані ворожі ракети.

Також очевидці повідомили про політ ракет над Харковом.

Близько 16:20 міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив, що ворожі ракети влучили в об'єкт критичної інфраструктури.

«Про постраждалих наразі інформації немає. Через пошкодження об'єкта є проблеми з енергопостачанням. Зупинено наземний електротранспорт, метро. Енергетики та комунальники роблять все для якнайшвидшої нормалізації життя Харкова», – повідомив Терехов.

У Дніпропетровській ОВА повідомили про три знешкоджені російські ракети. Військові з повітряного командування «Схід» збили їх над Синельниківським та Криворізьким районами. За інформацією голови Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка, внаслідок російських ударів серйозних руйнувань зазнав об’єкт енергетичної інфраструктури у Кривому Розі.

Також окупанти вчергове обстріляли Львівщину.

Близько 15:51 голова Миколаївської ОВА Кім повідомив про черговий запуск хвилі ракет.

Оновлено 17:10. За інформацією Віталія Кличка, на Печерську, в одному з будинків, куди влучила ракета, рятувальники виявили тіло одного загиблого. Рятувально-пошукові роботи тривають.

В «Укренерго» повідомили , що запроваджують аварійні відключення через наслідки ракетної атаки РФ.

Увечері 15 листопада речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив , що Росія випустила по українських територіях майже 100 ракет. За його словами, це була наймасованіша ракетна атака по Україні з 24 лютого.