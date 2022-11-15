Знищений енергооб’єкт живив правобережну Херсонщину і значну частину Миколаївщини

Російські окупанти, втікаючи з Херсонщини, знищили енергетичний об’єкт, який забезпечував енергоживлення всього правобережжя Херсонської області і значної частини Миколаївської області. Його більше не існує, повідомив керівник компанії «Укренерго» Володимир Кудрицький.

«Два автотрансформатори, кожен вагою 250 тон, підірвані. Зал релейного захисту, компресорна, акумуляторна – що, на думку терористів, не зробили вибухи, додатково розстріляно і розтрощено. Кілька гектарів наслідків безсильної злоби окупантів перед втечею з правобережжя Херсонщини. Підла орда, яка вміє лише руйнувати», – написав Кудрицький у Facebook пізно ввечері у вівторок, 14 листопада.

Попри це, за його словами, «Укренерго» разом з військовою адміністрацією, рятувальниками і обленерго вже опрацювують схеми заживлення звільненої Херсонщини з сусідніх двох областей. Водночас Кудрицький заявив, що це буде непросто через високий рівень замінованості територій, вздовж яких проходять високовольтні лінії.

Також, за його словами, в Україну з-за кордону вже везуть обладнання, яке допоможе у відновленні електропостачання у звільнених населених пунктах Херсонщини.

Кудрицький уточнив, що правобережна Херсонщина перебуває без електроенергії з 6 листопада.

Нагадаємо, росіяни оголосили про втечу з правобережної Херсонщини 9 листопада, а вже 11 листопада в Херсон увійшла українська армія.