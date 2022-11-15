Через масштабну ракетну атаку Росії в північних і центральних областях вводять аварійні відключення. Вони будуть здійснюватися для всіх категорій споживачів, повідомили в прес-службі НЕК «Укренерго».

У компанії розповіли, що 15 листопада влучання російських ракет по об’єктах енергетичної інфраструктури були зафіксовані по всіх регіонах країни.

«Атака ще триває, ми не можемо поки що назвати повні масштаби пошкоджень, є «прильоти» в нашу інфраструктуру в усіх регіонах країни, але найбільш складна ситуація в північних і центральних областях. В зв’язку з цим там вводяться в повному обсязі аварійні відключення всіх категорій споживачів», – зазначено у повідомленні.

За словами заступника керівника Офісу президента Кирила Тимошенка, ситуація – критична. За його інформацією, найбільше влучань зафіксовано в центрі та на півночі країни.

«Графіки стабілізаційних відключень наразі не діють. Споживайте електроенергію помірно і тримаймося!», – заявив Тимошенко.

У Києві буде запроваджено спеціальні графіки аварійних відключень. Також екстрені обмеження буде запроваджено і в області.

«Це необхідний крок задля збалансування енергосистеми та уникнення аварій на обладнанні. Графіки стабілізаційних відключень наразі не діють! У столиці без світла попередньо щонайменше половина клієнтів», – повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Також про аварійні вимкнення електропостачання повідомила влада Сумщини.