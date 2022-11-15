Окупанти перевершили масований ракетний удар 10 жовтня, коли РФ випустила по Україні 84 ракети

У вівторок, 17 листопада, окупанти випустили по українських територіях майже сотню ракет. Про це в ефірі національного марафону повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Він зазначив, що це наймасованіша ракетна атака по Україні з 24 лютого. За його словами, окупанти перевершили масований ракетний удар 10 жовтня. Тоді Росія випустила по Україні 84 ракети.

«По всій території України уже випущено 80 ракет і летить ще приблизно 20. Тобто вже близько 100 ракет випущено по території України», – зазначив Юрій Ігнат, повідомило видання «Лівий берег».

Він зазначив, що першою ціллю окупантів є об’єкти критичної інфраструктури. Також зафіксовано влучання у цивільну інфраструктуру. Зокрема у Печерському районі столиці відомо про влучання у два житлові будинки, щонайменше одна людина загинула.

Нагадаємо, у вівторок, 15 листопада, окупанти вчергове обстріляли об'єкти енергетичної інфраструктури майже у всіх регіонах. У Києві ракети влучили в два житлові будинки, щонайменше одна людина загинула. Окрім Києва ракетні удари було завдано по Львівській Хмельницькій, Рівненській, Волинській, а також Житомирській, Вінницькій, Дніпропетровській, Полтавській та Харківській областях.