Росіяни завдали ракетного удару по об'єкту критичної інфраструктури у Рівному. Атака сталась у вівторок, 15 листопада, під час повітряної тривоги, яку оголосили о 14:45.

Інформацію про влучання підтвердив рівненський міський голова Олександр Третяк. «Рівне! Удар по об’єкту критичної інфраструктури! Деякі частини міста без електроенергії», – написав він. Також Олександр Третяк попередив, що можливі перебої з мобільним зв'язком

Голова Рівненської військової адміністрації Віталій Коваль уточнив, що за попередньою інформацією, жертв немає. Наразі на місці працюють служби.

Додамо, що 15 листопада росіяни вкотре здійснили масований ракетний обстріл багатьох міст України. У Києві підтвердили влучання у два житлові будинки Печерському районі. Наразі невідомо, чи є жертви.

Також вибухи пролунали у Львові та в його передмісті. У результаті атаки частина міста залишилась без електропостачання.

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