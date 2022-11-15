Російські військові завдали удару по об'єкту енергетичної інфраструктури у Ковельському районі. Внаслідок цього в частині міста зникло електропостачання. Наразі невідомо, чи є постраждалі.

Інформацію підтвердив голова Волинської військової адміністрації Юрій Погуляйко у вівторок, 15 листопада. В цей час у області тривала повітряна тривога, яку оголосили о 14:45.

«Інформацію про потерпілих з‘ясовуємо. На місці працюють відповідні служби. У зв‘язку з цим на Волині можливі перебої з електропостачанням. Запасіться усім необхідним: вода, ліхтарики, павербанки тощо», – закликав Юрій Погуляйко.

Мер Ковеля Ігор Чайка підтвердив, що у частині міста немає електропостачання. Він також закликав містян залишатись в укриттях, адже «небезпека повторного удару дуже висока».

Зазначимо, що також близько 17:00 електропостачання зникло і у частині Луцька, хоча ніякої інформації про ворожі прильоти не було. Мер міста Ігор Поліщук повідомив, що причину вимкнення з'ясовують фахівці обленерго.

У вівторок, 15 листопада, росіяни вкотре завдали масованого ракетного удару про Україні. Відомо, що в Києві є влучання у два житлові будинки, внаслідок цього одна людина загинула. Вибухи було чутно в Львові та в передмісті. Згодом голова ОВА Максим Козицький підтвердив, що ворог поцілив у об'єкт критичної інфраструктури в області, через що виникли проблеми з електропостачанням.

Крім цього, ворог завдав удару по сусідньому Рівному. Внаслідок атаки по об'єкту критичної інфраструктури без світла залишились декілька мікрорайонів.