Монастир є памʼяткою XVI ст.

У Львові завершили шостий етап реставраційно-консерваційних робіт на вежі колишнього костелу монастиря бенедиктинок на вул. Вічевій. Цьогоріч реставратори відновлювали камʼяне оздоблення другого ярусу вежі, консервували цінні архітектурні деталі та розпочали роботи на історичній цегляній стіні під аттиком. Про завершення робіт повідомили на сайті Родинного союзу Дідушицьких гербу «Сас».

За понад чотири століття існування споруда зазнала значного впливу часу та погодних умов. Камінь поступово руйнувався, на його поверхні утворювалися тріщини й порожнини, зʼявлялися шкідливі відкладення. Через це окремі архітектурні деталі втрачали свій первісний вигляд. Реставрацію памʼятки розпочали ще до повномасштабної війни.

Під час цьогорічного етапу реставратори очистили та укріпили додаткові ділянки камʼяної кладки, відтворили пошкоджені фрагменти, відновили металеві решітки та розпочали консервацію історичної цегляної стіни. Головне завдання робіт – зупинити подальше руйнування памʼятки та зберегти її автентичні елементи.

фото зі сайту Родинного союзу Дідушицьких

Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Загалом на вежі вже виконали шість етапів реставраційно-консерваційних робіт. За цей час вдалося відновити значну частину аттика, зберегти цінні скульптурні елементи та повернути належний вигляд іншим архітектурним деталям споруди. Водночас реставрація ще не завершена. Наступного року роботи на вежі планують продовжити.

Шостий етап реставрації профінансувало Міністерство культури та національної спадщини Польщі з Фонду розвитку культури. На ці роботи виділили 150,3 тис. злотих (близько 1,7 млн грн). Реставраційні роботи виконувала команда українських та польських фахівців під керівництвом Анни Кудзі.

Монастир бенедиктинок на вулиці Вічевій, 2 у Львові є однією з найдавніших ренесансних пам’яток та одним із перших жіночих католицьких монастирів. Його збудував у 1597-1616 роках архітектор італійського походження Павло Римлянин. Зараз у цій історичній будівлі є церква Всіх Святих та монастир Покрови Пресвятої Богородиці сестер-студиток УГКЦ і школа святої Софії.