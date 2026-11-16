Глен Клоуз отримала перщу статуетку за 50 років кар'єри

79-річна американська актриса Глен Клоуз та 88-річний режисер Рідлі Скотт отримали почесну премію «Оскар». Нагороду їм вручили на 17-й церемонії Governors Awards, що відбулася в Лос-Анджелесі. Обоє неодноразово номінувались на «Оскар», проте нагороди не отримали.

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За свою 50-річну кар'єру Глен Клоуз вісім разів номінувалася на премію Американської кіноакадемії за акторські роботи, проте жодного разу не ставала її лауреаткою. Почесна нагорода стала визнанням її видатного внеску в кінематограф.

Отримуючи почесний «Оскар», Гленн Клоуз присвятила нагороду своїй доньці Енні. Під час подяки акторка зізналася, що ніколи не переживала через відсутність перемог протягом восьми номінацій, хоча в деякі роки розраховувала на успіх.

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«Як людина, яка завжди відчувала себе трохи чужою, я ніколи не турбувалася про те, чи виграю. Хоча в деякі роки думала, що в мене є шанс. Я завжди вважала, що найбільша честь – просто перебувати у цій залі. За останні 43 роки я була тут вісім разів. І опинитися сьогодні в цій залі, серед людей, які незмінно надихали мене, чия творчість підтримувала мене, кидала мені виклик і змушувала прагнути більшого, – найбільша честь із усіх», – зазначила вона.

Режисер культових фільмів «Чужий», «Той, хто біжить по лезу» та «Гладіатор» Рідлі Скотт за свою кар’єру чотири рази номінувався на «Оскар», але жодного разу не перемагав. Зокрема, його висували на нагороду за найкращу режисуру фільмів «Тельма і Луїза» та «Чорний яструб». Скотт не був присутній на церемонії. У заздалегідь записаному відеозверненні він присвятив нагороду братові, режисеру Тоні Скотту, який пішов з життя у 2012 році.

Почесні нагороди також отримають аніматор Disney Флойд Норман і продюсерки компанії Killer Films Крістін Вейчон та Памела Коффлер.

Премію Governors Awards традиційно присуджують діячам кіно за видатні досягнення протягом кар’єри. Часто її лауреатами стають митці, які здобули широке визнання, але так і не виграли конкурсного «Оскара». Торік таку нагороду отримав актор Том Круз. Подейкують, що наступного року він може отримати акторську нагороду за «Діггера».