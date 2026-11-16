Руслан Кравченко звинуватив НАБУ та САП у нібито викраденні документів під час обшуку Офісу генпрокурора

Колишній генеральний прокурор Руслан Кравченко звинуватив НАБУ та САП у нібито викраденні документів під час обшуку Офісу генпрокурора. Також він оприлюднив аудіозаписи розмов, які, за його твердженням, стосуються дружини керівника САП Олександра Клименка та її колеги. У Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі в коментарі «Суспільному» назвали ці заяви спробою вплинути на розслідування операції «Карфаген-2».

Ексгенпрокурор стверджує, що Офіс генпрокурора розслідував справу щодо адвокаток Олександри Клименко – дружини очільника САП – та Наталії Редіч. За версією Кравченка, йшлося про можливе зловживання службовим становищем.

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«Це не просто історія про адвокатів, які перетворили свою роботу на “договорняк” із системою. Це факти, коли люди, близькі до керівника САП, за його посередництва домовляються з антикорупційною екосистемою. Усе за принципом: усі рівні, але є рівніші», – заявив Кравченко.

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В оприлюднених записах, за твердженням ексгенпрокурора, Наталія Редіч телефоном обговорює з Олександрою Клименко питання «реєстрації майна на батьків». Крім того, Кравченко опублікував аудіо, на якому, як він стверджує, дружина керівника САП та її колега звертаються до ворожки з приводу кримінальної справи.

Кравченко пов'язує ці розмови з обшуками в Офісі генпрокурора, які НАБУ та САП провели 4 вересня. За його словами, розмови відбувалися 5–6 вересня – наступними днями після слідчих дій. Ексгенпрокурор також заявив, що саме матеріали цього провадження нібито викрали під час обшуків, а підозри, які він підписав у межах справи, згодом протиправно прибрали з державного реєстру.

У САП заперечили вилучення будь-яких документів під час обшуку Офісу генпрокурора у вересні 2026 року.

«Усе, що ми спостерігатимемо в інформаційному просторі сьогодні і в наступні дні, ми розцінюємо як спробу вплинути на розслідування НАБУ та САП щодо діяльності злочинного угруповання, викритого в рамках операції “Карфаген-2”, до якого, за версією слідства, були причетні топпосадовці Офісу генпрокурора, СБУ та Нацполу», – повідомили у пресслужбі прокуратури.

У САП додали, що НАБУ та антикорупційні прокурори продовжують розслідування цієї справи.

Нагадаємо, Руслан Кравченко виїхав з України 14 вересня, скориставшись послугами преміального таксі львівської компанії. Наступного дня Верховна Рада звільнила його з посади генерального прокурора. Після завершення відрядження до Парижа 21 вересня Кравченко не повернувся до роботи та подав заяву про звільнення з органів прокуратури. Водночас його дружина виїхала з України ще за день до нього.

Згодом стало відомо, що Кравченко разом із дружиною зареєстрували місце проживання у Відні. Наприкінці жовтня ексгенпрокурор також звинуватив НАБУ, САП та Офіс президента у підготовці насильства проти нього. У НАБУ та САП ці заяви заперечили.

Офіс генпрокурора 2 листопада завершив внутрішнє розслідування щодо виїзду Кравченка за кордон. Ексгенпрокурора офіційно визнали винним у використанні службового становища в особистих цілях.