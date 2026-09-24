Руслан Кравченко з дружиною переховуються у Відні

«Українська правда» встановила країну, в якій переховується колишній генеральний прокурор Руслан Кравченко. За даними журналіста «УП» Михайла Ткача, ексочільник Офісу генпрокурора перебуває в Австрії.

За даними «Української правди», дружина колишнього генпрокурора Руслана Кравченка Олександра залишила Україну 12 вересня. Вона пішки перейшла кордон із Молдовою через пункт пропуску «Паланка». Наступного дня, 13 вересня, Олександра Кравченко на автомобілі Mercedes перетнула кордон із Румунією через пункт пропуску Леушені. Відомо, що жінка не купувала квитків на літак, тож, імовірно, до кінцевого пункту призначення дісталася автомобілем.

Своєю чергою Руслан Кравченко виїхав з України 14 вересня о 02:19 на автомобілі Mercedes-Benz V-класу, що належить львівській фірмі «Андреоллі», через пункт пропуску «Медика – Шегині». Опинившись у Польщі, Руслан Кравченко також не купував квитків на авіарейс.

«УП» з’ясувала, що Руслан Кравченко разом із дружиною перебуває у столиці Австрії Відні. На це вказують документи з австрійського Центрального реєстру місця проживання (Zentrales Melderegister, ZMR), які отримали журналісти.

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Відповідно до цих документів, Олександра та Руслан Кравченки проживають в історичному центрі Відня за адресою Jordangasse 7/12, 1010 Wien. Однак це адреса не квартири, а офісу компанії CS Corporate Services GmbH, яка надає послуги з доміциляції – тобто дозволяє іншим компаніям використовувати свою адресу для офіційної реєстрації в Австрії. Також фірма пропонує секретарське та управлінське обслуговування і продає вже зареєстровані компанії.

Jordangasse 7/12 при цьому використовують як юридичну адресу щонайменше ще два десятки компаній. Серед них – австрійські структури міжнародних компаній Duracell Austria GmbH та KPLER GmbH.

«УП» зазначає, що Кравченки можуть навмисно приховувати своє фактичне місце проживання у Відні. Михайло Ткач також припускає, що колишній генпрокурор із дружиною мають намір легалізуватися в Австрії. Попри те, що Україна та Австрія є учасниками Європейської конвенції про видачу правопорушників, Австрія рідко задовольняє запити України на екстрадицію. У липні 2025 року повідомлялося, що Австрія задовольнила лише один із 27 запитів України на екстрадицію.

«Українська правда» також зауважує, що в Австрії перебуває низка колишніх українських посадовців, які фігурують у кримінальних справах. Зокрема, ексголова Конституційного суду Олександр Тупицький, колишній очільник Національного банку Кирило Шевченко та колишній народний депутат Андрій Холодов.

Нагадаємо, про виїзд Руслана Кравченка з України стало відомо 14 вересня. Перебуваючи ще на посаді генерального прокурора, він самостійно оформив собі відрядження до Парижа, яке мало тривати п’ять днів.

Наступного дня Верховна Рада звільнила Кравченка з посади генерального прокурора, а Володимир Зеленський підписав відповідний указ. Водночас Руслан Кравченко залишався прокурором Офісу генерального прокурора і, за словами речниці ОГП Мар’яни Гайовської, мав вийти на роботу 21 вересня. Однак Кравченко не з’явився на робочому місці й надіслав заяву про звільнення.

Антон Ковальський, якого 17 вересня президент призначив виконувачем обов’язків генпрокурора, підписавзаяву Кравченка.

23 вересня Офіс генерального прокурора повідомив «Цензор.НЕТ», що повністю розрахувався з Кравченком, зокрема виплатив йому компенсацію за невикористану відпустку.