Основний ринок збуту українського меду - країни ЄС

У 2026 році зросли експортні та внутрішні ціни на мед українського виробництва, розповіла координаторка комітету захисту рослин та насіння асоціації «Український клуб аграрного бізнесу» Ганна Каширіна, пише The Page.

«Середня експортна ціна зросла з 2,49 доларів за кг у 2025 році до 3,47 доларів у 2026-му. Внутрішні ціни традиційно орієнтуються на експортні і формуються під впливом підвищення вартості логістики, зростання собівартості виробництва та обмеженої пропозиції. Тож роздрібні ціни на мед нового врожаю теж зросли і у вересні становлять від 300 до 600 грн за літр. Рік тому мінімальна планка становила 120 грн за літр», – сказала Ганна Каширіна.

Ключовим напрямком збуту українського меду залишаються країни Європейського союзу. Найбільше українського меду імпортують Німеччина, Франція, Польща, Іспанія. Торік до п’ятірки лідерів входила також Італія, цьогоріч її замінила Бельгія, проте дані за 2026 рік ще не повні.

Також український мед купують Велика Британія, США, Туреччина, Японія, Швейцарія, Канада, Катар, Йорданія тощо.

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