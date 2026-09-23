Міськрада відсудила приміщення в будинку на вул. Куліша, 34

Галицький районний суд Львова 22 вересня повністю задовольнив позовні вимоги Львівської міськради про витребування приміщення на вул. Куліша, 34 в центрі міста з чужого незаконного володіння.

Як повідомили в управлінні комунальної власності ЛМР, йдеться про майстерню загальною площею 29,6 м2, розташовану у мезоніні будинку на вул. Куліша, 34.

«Будинок є власністю територіальної громади, а місто зазначені площі ніколи не відчужувало. Незаконну реєстрацію права приватної власності Управління комунальної власності виявило під час інвентаризації та списання будинку з балансу ЛКП “Центральне”», – йдеться в повідомленні управління.

Як з'ясувалося під час дослідження реєстраційної справи, первинна реєстрація приміщення відбулася на підставі розпорядження Шевченківської районної адміністрації.

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«Проте на офіційний запит районна адміністрація повідомила, що розпорядження з відповідними реквізитами ніколи не існувало, а сам документ є фіктивним. Надалі майно за підробленими документами було оформлене у приватну власність та перепродане іншій особі», – додали в управлінні.

Суд підтвердив, що комунальне майно вибуло з володіння громади незаконно та на підставі неіснуючих документів. Згідно з рішенням суду, приміщення витребувано з приватної власності останньої набувачки, також з відповідачки стягнуто судовий збір. До остаточного виконання рішення продовжують діяти накладені судом заходи забезпечення позову – заборона реєстраційних дій.