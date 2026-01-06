Приміщення незаконно приватизували ще у 1999 році

Франківський районний суд Львова повернув міській раді комунальне приміщення, яке незаконно приватизували фігурантки «Афери століття» – масштабної крадіжки комунальної нерухомості.

Йдеться про приміщення на вул. Володимира Великого, 63 площею 70,1 м2. За матеріалами справи, ще у 1977 році міська рада передала це приміщення в користування під склад. Однак у 1999 році його перепродали, а у 2012 році за договором дарчі передали іншим власникам. Зараз приміщення належить львів’янкам Ірині Мальковій та Ірині Сандул.

Однак у 2014 році Львівська міська рада в апеляції оскаржила продаж комунального приміщення, а Львівський апеляційний господарський суд підтвердив, що у 1977 році це приміщення передали в користування під склад, натомість його використовували як магазин, тому суд скасував його продаж.

Враховуючи обставини справи, суддя Франківського райсуду Світлана Мартьянова зауважила, що нинішні власники приміщення знали, що його приватизували не законно, а тому не мали права реєструвати його за собою. Суд частково задовольнив позов та витребував приміщення з власності Ірини Малькової та Ірини Сандул. У задоволенні зустрічних позовів суд відмовив. Це рішення можна оскаржити в апеляції.

Додамо, що Ірина Малькова та Ірина Сандул є фігурантками «Афери століття» – масштабної крадіжки комунальної нерухомості шахраями, про яку у грудні 2016 року вперше розповів ZAXID.NET. Право власності на 20 комунальних приміщень за підробленими документами перереєстрували різні підставні фірми та люди. Згодом ці приміщення викупили дві львівські підприємиці Ірина Сандул та Людмила Малькова. Львівська міська рада уже повернула частину крадених приміщень.