ПП «Авто-Люкс-Сервіс» зареєструвало неіснуючі приміщення на вул. Лазаренка, 31 у Львові

Верховний Суд остаточно скасував право власності на неіснуючі приміщення загальною площею понад тисячу квадратних метрів, які зареєстрували на комунальній ділянці. До цієї схеми причетні фігуранти «Афери століття» – масштабної крадіжки комунальної землі Львова.

Йдеться про приміщення, зареєстровані на комунальній ділянці вул. Лазаренка, 31 у Львові, загальною площею 1020,2 м2. У вересні 2016 року ПП «Авто-Люкс-Сервіс» на підставі розпорядження Галицької районної адміністрації від 25 грудня 1997 року зареєструвало на ці приміщення право власності, а згодом перепродало частинами ТОВ «Осот Плюс». Таким чином компанія зареєструвала за собою приміщення площею 126 м2, 378,6 м2, 83,6 м2 та 432 м2. У 2018 році ці приміщення компанія продала Олегу Гоцьку, а нотаріуска Ольга Новосад зареєструвала за ним майно у реєстрі.

Однак Галицька РА існування розпорядження про передачу у приватну власність цих приміщень заперечує. Так само міська ДАБК повідомила, що не має документів, які б підтверджували існування цієї нерухомості. Насправді ж на вул. Лазаренка, 31 є відкрита автостоянка, а будівлі на 1020,2 м2 там узагалі не існує. Під час обстеження ділянки працівники міськради виявили лише паркан та залитий фундамент.

Попри це, у 2021 році Франківський районний суд Львова у задоволенні позову Львівської міськради відмовив. Це рішення ЛМР оскаржила у Львівському апеляційному суді, який скасував реєстрацію права власності на неіснуючі приміщення. Рішення апеляції підтвердив Верховний Суд.

Водночас, як стало відомо з матеріалів справи, паралельно прокуратура розслідує кримінальне провадження, в межах якого на ці приміщення з 2017 року був накладений арешт. Попри це, у 2022 році приватний виконавець Ігор Білецький задля погашення боргу передав ці приміщення Ірині Мальковій. Тому міська рада подала окремий позов, аби скасувати реєстрацію права власності за нею. У березні 2024 році Франківський райсуд цей позов задовольнив.

Додамо, що ПП «Авто-Люкс-Сервіс» фігурує у справі «Афери століття» – це масштабної крадіжки комунальної нерухомості шахраями, про яку у грудні 2016 року вперше розповів ZAXID.NET. Право власності на 20 комунальних приміщень за підробленими документами перереєстрували різні підставні фірми та люди. Згодом ці приміщення викупили дві львівські підприємиці Ірина Сандул та Людмила Малькова. Львівська міська рада уже повернула частину крадених приміщень.

За інформацією NGL.media, Олег Гоцько фігурував у скандалі про незаконне будівництво на вул. Панаса Мирного, 24, а Ірина Малькова є його сестрою.