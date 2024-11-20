Ліворуч на фото будинок на вул. Богдана Хмельницького, 37, у якому розташовані спірні приміщення

Юристи львівської мерії через суд домоглися повернення у комунальну власність двох приміщень на вул. Богдана Хмельницького, 37 у Львові, які були незаконно приватизовані вісім років тому в межах «афери століття». У цих приміщення планують відкрити центр рекрутингу однієї з військових бригад.

Як розповіли в мерії, Львівська міськрада позивалась до Господарського суду Львівської області про витребування з незаконного володіння ТзОВ «Б37» двох нежитлових приміщень, площею 19,7 м² та площею 10,5 м² (загальна площа приміщень – 30,2 м²) на вул. Богдана Хмельницького, 37 у Львові. На ці приміщення незаконно зареєстрували право власності під час так званої «афери століття». Орієнтовна вартість приміщень тоді становила близько 800 тис. грн.

Господарський суд Львівської області підтримав позов міста: тоді ж були вчинені виконавчі дії з фактичного витребування майна. Але Західний апеляційний господарський суд задовольнив апеляцію представників «Б37».

13 листопада постановою Касаційного господарського суду Верховного Суду задоволено касаційну скаргу Львівської міської ради до ТзОВ «Б37» і зобов’язано фірму повернути ці приміщення у комунальну власність.

Невдовзі у цих приміщеннях планують відкрити центр рекрутингу 38-ї окремої бригади морської піхоти 30-го корпусу морської піхоти Військово-морських сил ЗСУ. Саме тут можна буде більше дізнатися про можливості служби у цих військах.

«Афера століття» – це масштабна схема викрадення комунального майна у Львові. У 2016 році Львівська міськрада заявила, що з комунальної власності зникло понад 20 об’єктів нерухомості. Право власності на десятки комунальних приміщень за підробленими документами перереєстрували на різні підставні фірми та людей. А опісля ж усі ці приміщення викупили дві львівські підприємиці Ірина Сандул та Людмила Малькова. Загалом місту уже вдалося повернути у комунальну власність 19 приміщень, по одному приміщенню ще триває судовий процес.