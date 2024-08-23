Судова тяганина щодо комунальних приміщень в центрі Львова триває вже кілька років

Західний апеляційний господарський суд під головуванням судді Оксани Скрипчук 7 серпня скасував рішення першої інстанції про повернення громаді Львова приміщень на вул. Хмельницького, 37. Відповідна постанова суду оприлюднена 22 серпня в Єдиному реєстрі судових рішень.

Ідеться про два приміщення загальною площею 30,2 м2, що вибули з комунальної власності під час «Афери століття». Це справа про крадіжку у міста та кількаразовий перепродаж десятків комунальних приміщень.

Господарський суд Львівської області ухвалив рішення про витребування приміщення з незаконного володіння ТОВ «Б37» у серпні 2021 року.

Влітку 2022 року керівниця юридичного управління Львівської міськради Гелена Пайонкевич повідомила, що місто змогло повернути в комунальну власність приміщення на вул. Хмельницького, 37, що оцінюються у 800 тис. грн.

ТОВ «Б37» подало апеляційну скаргу на це рішення до Західного апеляційного суду. Той постановив задовольнити скаргу, скасувати рішення Господарського суду Львівської області про витребування приміщень з чужого незаконного володіння та прийняти нове рішення, яким в задоволенні позовних вимог відмовити.

Постанова Західного апеляційного суду набрала чинності в день прийняття. Її можна оскаржити, відповідно до законодавства.

Довідково. Директоркою ТОВ «Б37», за даними сервісу YouControl, є Ірина Малькова, а власником – Роман Андрієвський. Ірина Малькова – невістка Людмили Малькової, яка внаслідок «Афери століття» отримала у власність низку приміщень у Львові.

«Афера століття» – це масштабна схема викрадення комунального майна у Львові. У 2016 році місто виявило, що з комунальної власності зникло понад 20 об’єктів нерухомості. Право власності на десятки комунальних приміщень за підробними документами перереєстрували на різні підставні фірми та людей. Згодом усі ці приміщення викупили дві львівські підприємиці – Ірина Сандул та Людмила Малькова.

Підозрюваним у справі також є Анатолій Мальков, чоловік Людмили Малькової, якого у вересні 2022 року суд взяв під варту.

Однією з головних фігур у справі була нотаріуска Наталія Загвойська – вона реєструвала продаж майна. Одразу після розкриття схеми, правоохоронці взялися за перевірку нотаріуски. У грудні 2016 її відсторонили від нотаріальної діяльності, а вже у січні 2017 року вона померла. Пізніше виявилось, що Наталія Загвойська була мачухою колишнього керівника Офісу президента Андрія Богдана.