Будинок на вул. Лазаренка, 25, який незаконно вибув з комунальної власності у 2016 році

Залізничний районний суд Львова взяв під варту 67-річного Анатолія Малькова, одного із ключових фігурантів масштабної крадіжки комунального майна, відомої як «Афера століття». Про це свідчить ухвала суду, яка опинилася у розпорядженні ZAXID.NET. Малькова звинувачують у справі про незаконну приватизацію комунального будинку у Львові.

Будинок площею 132,7 м2 на вул. Лазаренка, 25 незаконно вибув з комунальної власності у 2016 році. Приватна нотаріуска Наталія Загвойська на підставі фальшивих документів зареєструвала будинок на приватну компанію «Авто-Люкс-Сервіс», директором якої був Анатолій Мальков. Потім будинок декілька разів перепродали.

В лютому 2020 року Львівський апеляційний суд повернув цей будинок у комунальну власність Львова, а згодом це рішення підтвердив Верховний суд.

67-річний Анатолій Мальков, який фігурує у справі про крадіжку приміщення на вул. Лазаренка – це, ймовірно, чоловік львівської підприємиці Людмили Малькової – однієї з основних фігурантів «Афери століття». Саме на Малькову та ще одну підприємицю Ірину Сандул були переписані більшість вкрадених об'єктів комунального майна Львова. Пізніше Малькова частину цих об'єктів подарувала своєму синові Сергію Малькову, який працював рядовим податківцем, але уже в травні 2017 року зміг придбати собі розкішний автомобіль Maserati Ghibli S Q4.

16 вересня 2022 року слідчий суддя Залізничного районного суду Дмитро Боровков задовольнив клопотання прокуратури і виніс рішення взяти Анатолія Малькова під варту на 60 днів з можливістю внести 744,3 тис. грн застави. Окрім того, у випадку сплати застави, Мальков буде обмежений у пересуваннях і не матиме можливості виїхати з країни.

Нагадаємо, «Афера століття» – це масштабна крадіжка комунальної нерухомості шахраями, про яку у грудні 2016 року вперше розповів ZAXID.NET. Право власності на 20 комунальних приміщень за підробними документами перереєстрували різні підставні фірми та люди. Згодом ці приміщення викупили дві львівські підприємиці Ірина Сандул та Людмила Малькова. Львівська міська рада уже повернула у комунальну власність 17 крадених приміщень, ще щодо трьох тривають суди.

Ірина Сандул та Людмила Малькова ще не отримали вироки у справі про масштабну крадіжку комунального майна. Одного з фігрантів афери Артема Шпоту суд виправдав, а двоє інших підозрюваних у шахрайстві – нотаріуска Наталія Загвойська та 29-річний Сергій Соболь – раптово померли.