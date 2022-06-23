Ліворуч на фото будинок, у якому розташоване приміщення, яке вдалось повернути у комунальну власність

Львівська міська рада домоглася у суді повернення у комунальну власність ще одного приміщення, яке було вкрадене за відомою «Аферою століття». Йдеться про приміщення у будинку на вул. Богдана Хмельницького, 37 у центрі міста, повідомила Гелена Пайонкевич, директорка юридичного департаменту ЛМР, у четвер 23 червня.

Як повідомила Пайонкевич, вартість приміщення, яке повернулося у власність громади – майже мільйон гривень.

«Ще одне приміщення, вкрадене в громади повернули у комунальну власність. Вулиця Богдана Хмельницького, 37 (площа 30,2 м2). Орієнтовна вартість 800 000 грн», – написала Гелена Пайонкевич у Facebook.

Нагадаємо, «Афера століття» – це масштабна схема викрадення комунального майна у Львові. У 2016 році мерія виявила, що з комунальної власності міста зникло понад 20 об’єктів нерухомості. Право власності на десятки комунальних приміщень за підробними документами перереєстрували на різні підставні фірми та людей. Згодом усі ці приміщення викупили дві львівські підприємиці Ірина Сандул та Людмила Малькова.

Тепер мерія поступово повертає викрадене майно громаді. Востаннє вдалось повернути через суд два приміщення на вул. Стецька, це було у березні минулого року.

Зазначимо поки мерія повертає громаді її власність, ніхто із причетних до злочину досі не покараний.