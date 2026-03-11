На британських фунтах історичних діячів можуть замінити тварини

Банк Англії вирішив присвятити нові банкноти темі дикої природи країни та відмовитись від традиції зображувати на них видатних історичних постатей. Про це уже офіційно повідомили на сайті банку.

До 1920-х років британські банкноти мали односторонній каліграфічний дизайн. Згодом на них почали з’являтися багатокольорові графічні елементи, а портрети історичних постатей почали зображати лише у 1970 році.

Нині на банкнотах зображені:

колишній премʼєр-міністр Вінстон Черчилль на купюрі 5 фунтів;

письменниця Джейн Остін – на 10 фунтах;

художник Джозеф Меллорд Вільям Тернер – на 20 фунтах;

математик Алан Тюрінг – на 50 фунтах.

Рішення обрати новий дизайн стало результатом громадського опитування, у якому взяли участь понад 44 тис. людей. Найбільшу підтримку отримала саме дика природа: за неї проголосували 60% респондентів. Друге місце посіли архітектура та пам’ятки (56%), далі – історичні постаті (38%), мистецтво, культура і спорт (30%), інновації (23%) та визначні події (19%).

Влітку 2026 року Банк Англії планує провести другий етап консультацій, під час якого визначать, які саме тварини можуть з’явитися на нових банкнотах. Перелік можливих видів підготує експертна група фахівців із дикої природи.

Передбачається, що на купюрах будуть зображені лише тварини, характерні для Великої Британії. Натомість домашніх тварин до розгляду не включатимуть. Також у дизайні можуть з’явитися рослини та природні пейзажі.

Водночас на банкнотах і надалі залишатиметься портрет монарха, а також символіка чотирьох частин Сполученого Королівства. Нові купюри надійдуть в обіг через кілька років.

Як писав ZAXID.NET, в Україні з 2 березня 2026 року банкноти номіналами 1, 2, 5 та 10 гривень зразків 2003–2007 років перестануть бути платіжним засобом і замінюються на відповідні обігові монети.