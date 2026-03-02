Із 2 березня 2026 року банкноти номіналами 1, 2, 5 та 10 гривень зразків 2003–2007 років перестануть бути платіжним засобом і замінюються на відповідні обігові монети, повідомив Національний банк України.

Від цієї дати торговельні мережі, підприємства сфери послуг, банки та фінансові установи не прийматимуть ці купюри для розрахунків за товари, послуги чи інші операції.

Обміняти старі банкноти можна буде:

у всіх відділеннях банків України – протягом року, до 26 лютого 2027 року;

в уповноважених банках (АТ «Ощадбанк», АТ КБ «ПриватБанк», АТ «Райффайзен Банк», АТ «ПУМБ») – протягом трьох років, до 28 лютого 2029 року;

у Національному банку – безстроково.

НБУ зазначає, що такі банкноти вже майже не використовуються у роздрібній торгівлі, громадяни ними рідко розраховуються, а середній термін їх служби становить близько 2,5 років, тож більшість купюр вже зношені.

Як писав ZAXID.NET, у грудні 2025 року Верховна Рада прийняла за основу законопроєкт про дерадянізацію назви розмінної монети – документ передбачає введення нової розмінної монети України з назвою шаг. За даними парламенту, копійки та шаги перебуватимуть в обігу паралельно, співвідношення між ними хочуть встановити 1:1.