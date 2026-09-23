Завод розпочав роботу в 2022 році

Львівський вентиляційний завод завершив будівництво другої черги виробничих приміщень, повідомив заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань економічного розвитку Дмитро Кисилевський 23 вересня на своїй фейсбук-сторінці.

До кінця року в новому корпусі мають змонтувати обладнання, запуск якого дозволить підприємству удвічі збільшити випуск продукції. Обсяг інвестицій у другу чергу виробництва Львівського вентиляційного заводу, за словами Дмитра Кисилевського, становив близько 1,5 млн доларів США.

«Для реалізації проєкту завод скористався інструментами політики «Зроблено в Україні», зокрема програмою доступних кредитів «5–7–9», а також грантом на обладнання для переробної промисловості. Крім того, підприємство готується долучитись до державної програми компенсації 15% вартості української техніки», – додав нардеп.

Львівський вентиляційний завод виробляє повітропроводи, шумопоглиначі, а також комплектуючі систем вентиляції для потреб промисловості, торгівлі, готелів та бізнес-центрів.

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У 2025 році обсяги виробництва Львівського вентиляційного заводу зросли на 30% і зберігаються на тому ж рівні в 2026 році, говорить Дмитро Кисилевський. Підприємство має повний виробничий цикл і переробляє близько 55 тонн листового металу на місяць.

Першу чергу Львівського вентиляційного заводу запустили в 2022 році. Розмір інвестицій становив близько 1 млн доларів. Після запуску другої черги планується будівництво третьої, що коштуватиме близько 2,5 млн доларів.

Директором і власником Львівського вентиляційного заводу є рівненський підприємець Сергій Возгоменчук, якому також частково належать підприємства з торгівлі будматеріалами, сантехнікою, ремонту побутової техніки тощо.

Як повідомляв ZAXID.NET, унаслідок російської атаки 20 вересня зруйновані основні виробничі та складські приміщення компанії «Вентиляційні системи» (Vents) у Боярці Київської області. Завод в Боярці працював понад 25 років і був одним з найбільших в Україні виробників вентиляційного обладнання, що експортується до 120 країн світу.