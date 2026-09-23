Львівський вентиляційний завод завершив будівництво другої черги виробництва
Підприємство планує удвічі збільшити обсяги випуску продукції
Львівський вентиляційний завод завершив будівництво другої черги виробничих приміщень, повідомив заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань економічного розвитку Дмитро Кисилевський 23 вересня на своїй фейсбук-сторінці.
До кінця року в новому корпусі мають змонтувати обладнання, запуск якого дозволить підприємству удвічі збільшити випуск продукції. Обсяг інвестицій у другу чергу виробництва Львівського вентиляційного заводу, за словами Дмитра Кисилевського, становив близько 1,5 млн доларів США.
«Для реалізації проєкту завод скористався інструментами політики «Зроблено в Україні», зокрема програмою доступних кредитів «5–7–9», а також грантом на обладнання для переробної промисловості. Крім того, підприємство готується долучитись до державної програми компенсації 15% вартості української техніки», – додав нардеп.
Львівський вентиляційний завод виробляє повітропроводи, шумопоглиначі, а також комплектуючі систем вентиляції для потреб промисловості, торгівлі, готелів та бізнес-центрів.Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
У 2025 році обсяги виробництва Львівського вентиляційного заводу зросли на 30% і зберігаються на тому ж рівні в 2026 році, говорить Дмитро Кисилевський. Підприємство має повний виробничий цикл і переробляє близько 55 тонн листового металу на місяць.
Першу чергу Львівського вентиляційного заводу запустили в 2022 році. Розмір інвестицій становив близько 1 млн доларів. Після запуску другої черги планується будівництво третьої, що коштуватиме близько 2,5 млн доларів.
Директором і власником Львівського вентиляційного заводу є рівненський підприємець Сергій Возгоменчук, якому також частково належать підприємства з торгівлі будматеріалами, сантехнікою, ремонту побутової техніки тощо.
Як повідомляв ZAXID.NET, унаслідок російської атаки 20 вересня зруйновані основні виробничі та складські приміщення компанії «Вентиляційні системи» (Vents) у Боярці Київської області. Завод в Боярці працював понад 25 років і був одним з найбільших в Україні виробників вентиляційного обладнання, що експортується до 120 країн світу.