Росія знищила завод Vents у Боярці

Унаслідок російської атаки 20 вересня були зруйновані основні виробничі та складські приміщення компанії «Вентиляційні системи» (Vents) у Боярці Київської області. Про це повідомила пресслужба компанії. Там зазначили, що підприємство зазнало значних руйнувань, водночас ніхто із працівників не постраждав.

Наразі у Vents оцінюють завдані збитки та працюють над відновленням виробництва і логістики. У компанії уже попередили, що через пошкодження потужностей найближчим часом можливі перебої з наявністю та постачанням окремих видів продукції.

Водночас підприємство продовжує роботу та намагається виконати зобов’язання перед клієнтами й партнерами. Про можливі зміни у термінах постачання компанія повідомлятиме окремо.

Що відомо про Vents?

«Вентиляційні системи» працюють у Боярці понад 25 років та є одним із найбільших українських виробників вентиляційного обладнання. Виробнича база підприємства займає близько 90 тис. м², а штат налічує понад 3 тис. працівників. Продукцію Vents експортують до більш ніж 120 країн.

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