Наслідки атаки на склад зоотоварів

У ніч на суботу, 19 вересня, російські окупанти атакували дронами склад постачальника зоотоварів Suziria Ukraine, розташований на Київщині. До компанії, зокрема, входить відома мережа магазинів для тварин MasterZoo.

Про атаку на склад зоотоварів Suziria Ukraine повідомила у своїх соцмережах. За даними компанії, російські дрони пошкодили склад площею 8000 м².

На фото, оприлюдненому пресслужбою компанії, видно, що внаслідок російської атаки на складі зоотоварів зайнялася пожежа. Також видно пошкоджені стіни складського приміщення.

Жертв чи поранених внаслідок атаки немає.

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«Останні тижні наша команда активно працювала над перебудовою логістики, щоб забезпечити її стійкість, та докладе максимальних зусиль для якнайшвидшого відновлення роботи – країна-агресор не зупинить нашу роботу», – повідомили у пресслужбі Suziria Ukraine.

Наразі триває гасіння пожежі на обʼєкті, підприємство проводить оцінку збитків.

Зазначимо, до складу Suziria Ukraine входить одна з найбільших мереж зоомагазинів в Україні MasterZoo. Мережа має близько 200 магазинів у 36-х містах України. У пресслужбі мережі атаку на склад не коментували.