Зруйнований будинок у Балаклії на Харківщині

У ніч на суботу, 19 вересня, Росія атакувала Україну двома протикорабельними ракетами «Циркон» та 174 безпілотниками різних типів. Серед них були «Шахеди», «Гербери», баражуючі боєприпаси «Бандероль»/«Дань-Т» та дрони-імітатори «Пародія». Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

Сили ППО знешкодили 138 безпілотників і три «Бандеролі». Влучання зафіксували у 15 місцях, ще у дев’яти – впали уламки збитих цілей. Російські ракети не досягли цілей, інформацію про місце їхнього падіння уточнюють.

Результати роботи української ППО 19 вересня (Візуалізація ПС ЗСУ)

Основними напрямками удару були Одещина та Київщина

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У Київській області повітряна тривога через загрозу ударних БпЛА фактично тривала майже безперервно протягом доби. Як повідомив керівник ОВА Тимур Ткаченко, російські атаки пошкодили дев’ять цивільних об’єктів у чотирьох районах області. Зокрема, постраждали три об’єкти в Обухівському районі, один – у Вишгородському, два – у Бориспільському та три – у Бучанському.

Найбільше пошкоджень зазнали складські приміщення – п’ять об’єктів. Також пошкоджені виробниче та гаражне приміщення, транспортні засоби й багатоквартирний будинок.

Унаслідок нічної атаки на Одесу пошкоджена цивільна інфраструктура. За попередніми даними, люди не постраждали.

«Один з ударів знову прийшовся по адмінбудівлі, що була атакована вчора. На верхніх поверхах виникла пожежа, яку рятувальники оперативно ліквідували. За іншими адресами пошкоджено дахи, фасад, скління двох житлових будинків, легковий автомобіль та мікроавтобус. Також пошкоджено двоповерхову будівлю освітнього закладу», – повідомив Олег Кіпер.

На Харківщині, у Балаклії, внаслідок влучання російського дрона в будинок загинули 74-річний чоловік та 71-річна жінка.

Також про наслідки ударів повідомляли на Дніпропетровщині. Зокрема, в Павлограді зайнялася пожежа, пошкоджена амбулаторія.